Cầu thủ MU solo ghi bàn gây ngỡ ngàng

Pha bóng hay của Mazraoui.

Phút 36 trên sân Rabat, Mazraoui khéo léo vượt qua hậu vệ Gabon trước khi tung cú sút quyết đoán, mở ra thắng lợi quan trọng cho "Sư tử Atlas". Pha lập công đẹp mắt khiến nhiều CĐV MU ví anh với Marcelo, huyền thoại từng chơi ở vị trí hậu vệ trái của Real Madrid.

Đáng chú ý, Mazraoui thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau ở cấp CLB và đội tuyển. Kể từ khi chuyển đến Old Trafford từ Bayern Munich với giá 15 triệu bảng vào năm 2024, cầu thủ người Morocco chưa đáp ứng được kỳ vọng. Anh thường phải cạnh tranh vị trí với Diogo Dalot và mới có 5 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này.

Trong khi đó, Mazraoui vẫn giữ vai trò quan trọng ở tuyển Morocco. Anh góp phần giúp đội bóng Bắc Phi thi đấu thăng hoa những năm qua. Siêu phẩm trước Gabon nhanh chóng tạo ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều CĐV MU đặt câu hỏi vì sao Mazraoui có thể chơi nổi bật cùng Morocco nhưng lại gặp khó khăn khi trở về Old Trafford.

"Cứ khoác áo Morocco là Mazraoui lại biến thành Marcelo thời đỉnh cao. Nhưng khi trở lại MU, anh ấy như một cầu thủ hoàn toàn khác", một CĐV bình luận. Người khác cho rằng: "Cầu thủ có thể chơi đẳng cấp ở mọi nơi, nhưng khi mặc áo MU, tài năng dường như bị rút cạn".

Một ý kiến khác thậm chí đặt câu hỏi: "Không hiểu chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Tại sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy khi khoác áo đội tuyển".

Những năm gần đây, Mazraoui cùng Morocco vào đến bán kết và tứ kết World Cup cùng chức vô địch AFCON. Tuy nhiên, anh và MU liên tục thi đấu với phong độ cực kỳ thất thường ở Premier League.