Bồ Đào Nha, Na Uy cùng thắng loạt khai màn UEFA Nations League 2026/27

Gakpo giúp chủ nhà Hà Lan giật lại 1 điểm từ Đức.

Người hùng của Bồ Đào Nha ở trận này là Joao Felix trong khi Ronaldo cũng ghi được bàn nhưng bị thổi việt vị. Cũng ở bảng đấu này, tiền đạo Erling Haaland tiếp tục phong độ ghi bàn tưng bừng cho Na Uy sau World Cup 2026 khi lập cú đúp giúp Na Uy giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Đan Mạch.

Trong khi đó, ở bảng 2, trận đại chiến giữa Hà Lan vs Đức kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Nmecha ghi bàn ở phút 32 giúp Đức vượt lên nhưng Gakpo đã lập công ở phút 90+2 để giúp Hà Lan có được 1 điểm. Ở trận đấu cùng bảng còn lại, Serbia để thua Hy Lạp 1-2.

UEFA Nations League 2026/27 có 54 đội tuyển khu vực châu Âu tham dự, chia làm 4 hạng đấu League A,B,C (16 đội), D (6 đội). Chỉ các đội ở League A mới có cơ hội cạnh tranh chức vô địch.