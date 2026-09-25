Malaysia thắng đậm ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026

Malaysia khởi đầu thuận lợi. Ảnh: Minh Chiến.

Malaysia nhanh chóng thể hiện sự khác biệt về chất lượng khi đối đầu Bangladesh ở lượt trận mở màn bảng A FIFA ASEAN Cup 2026. Đội bóng Đông Nam Á chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát thế trận và liên tục đặt hàng thủ đối phương vào tình trạng báo động.

Ngay phút thứ 6, Faisal Halim khiến khung thành Bangladesh chao đảo với cú bấm bóng kỹ thuật từ ngoài vùng cấm. Thủ môn Mehedi Hasan Srabon phải bay người đẩy bóng qua xà.

Sức ép của Malaysia cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 18. Nooa Laine tung đường chọc khe bổng xé toang hàng thủ Bangladesh, tạo điều kiện để Arif Aiman thoát xuống. Tiền vệ số 10 bình tĩnh xử lý trước khi dứt điểm hạ Srabon, mở tỷ số.

Bangladesh gần như không tạo được sức ép đáng kể. Đến phút 37, hàng thủ đội bóng Nam Á tiếp tục mắc sai lầm ngay trước vùng cấm. Arif Aiman tận dụng triệt để, dứt điểm gọn gàng hoàn tất cú đúp và đưa Malaysia dẫn 2-0.

Sau giờ nghỉ, Malaysia vẫn duy trì thế chủ động. Phút 52, Bergson Da Silva băng xuống sau một pha phối hợp trung lộ sắc nét rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến Malaysia tạo thêm nhiều cơ hội. Fergus Tierney suýt ghi bàn ở phút 82 với cú sút từ xa đưa bóng dội xà. Trước đó, Sergio Hidalgo cũng bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm vọt xà trong vòng cấm.

Bangladesh chỉ có vài lần lên bóng và không thể xuyên thủng hàng thủ Malaysia. Islam thậm chí còn bị bắt việt vị trong một pha tấn công hiếm hoi.

Chiến thắng 3-0 giúp Malaysia có màn ra quân đầy ấn tượng trong bảng đấu có sự hiện diện của chủ nhà Indonesia. Sau chiến thắng này, Malaysia sẽ chuẩn bị cho cuộc đấu quan trọng nhất bảng A khi gặp Indonesia vào ngày 28/9.

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