Cờ vua nữ Việt Nam thắng trận thứ 7 tại Olympiad 2026

Việt Nam được xếp hạt giống số 21 ở bảng nữ với Elo trung bình 2.287. Đội hình gồm Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng, Lương Phương Hạnh và Bạch Ngọc Thùy Dương.

Dù chỉ là hạt giống số 21 nhưng đội nữ Việt Nam đang xếp thứ 8 sau vòng 9. Ảnh: VNC

Trong khi đó, Bulgaria là hạt giống số 11, có thứ hạng và Elo được đánh giá cao hơn.

Dù vậy, các kỳ thủ Việt Nam đã có một trận đấu đầy thuyết phục. Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương và Nguyễn Thị Mai Hưng lần lượt giành chiến thắng, trong khi Phạm Lê Thảo Nguyên chia điểm.

Kết quả 3,5-0,5 giúp tuyển nữ Việt Nam có thêm 2 điểm, nâng tổng số lên 14 điểm và vươn lên vị trí thứ 8 sau 9 vòng.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Mai Hưng đang có phong độ đặc biệt ấn tượng. Kỳ thủ này toàn thắng cả 7 ván đã đấu ở bàn 4, đạt hiệu suất thi đấu 2.791 và tích lũy 31,8 Elo. Đây là một trong những điểm sáng lớn nhất của đội tuyển nữ Việt Nam tại Olympiad năm nay.

Trước vòng 9, Việt Nam thắng 6 trận và hòa 2 trận trước Pháp và Ba Lan. Ở vòng 10, Thảo Nguyên cùng các đồng đội sẽ đối đầu Indonesia, đội cũng đang có 14 điểm.

Đây là trận đấu quan trọng khi Olympiad chỉ còn hai vòng cuối và cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu đang diễn ra quyết liệt.

Đội tuyển nam Việt Nam với đa phần kỳ thủ là những gương mặt trẻ cũng đang thi đấu ấn tượng tại giải. Ảnh: VNC

Ở bảng Open, Việt Nam được xếp hạt giống số 47 với Elo trung bình 2.456, gồm Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc và Nguyễn Hoàng Nam.

Đội tuyển nam Việt Nam hòa Iran 2-2 tại vòng 9. Iran là hạt giống số 18, trong khi Việt Nam đứng thứ 47. Kết quả này giúp đội nam có 12 điểm, xếp thứ 26 và sẽ gặp Na Uy ở vòng 10.

Olympiad 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 27.9, quy tụ 208 đội nam và 190 đội nữ, với 1.980 kỳ thủ đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 11 vòng, mỗi đội đăng ký tối đa 5 kỳ thủ và sử dụng 4 kỳ thủ ở mỗi ván.