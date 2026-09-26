Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 26/9

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 mới nhất

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 sau ngày 25/9 tiếp tục chứng kiến sự thống trị của đoàn thể thao Trung Quốc. Với 98 HCV, 37 HCB và 24 HCĐ, Trung Quốc tạo khoảng cách rất lớn so với chủ nhà Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhật Bản hiện đứng thứ hai với 28 HCV, còn Hàn Quốc bám sát ở vị trí thứ ba với 13 HCV.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan là đoàn có thành tích nổi bật nhất khi giành 7 HCV, đứng thứ 6 toàn đoàn. Malaysia, Philippines và Indonesia lần lượt duy trì vị trí trong nhóm có huy chương vàng, trong khi Singapore cũng đã có những dấu ấn riêng tại đại hội.

Đoàn Việt Nam chỉ giành thêm được một tấm HCĐ trong ngày hôm nay, nâng tổng thành tích lên 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp. Những tấm huy chương của Việt Nam đến từ nhiều môn thế mạnh như karate, teqball, canoeing và bắn súng. Trong những ngày thi đấu còn lại, đoàn Việt Nam tiếp tục kỳ vọng các VĐV ở những môn trọng điểm có thể tạo thêm dấu ấn.