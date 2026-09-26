Manchester City chưa nhận án phạt chính thức và quá trình pháp lý vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, thông tin được The Athletic công bố ngày 25/9 và Reuters dẫn lại đã khiến vụ việc bước sang một giai đoạn khác.

Theo các nguồn tin này, ủy ban độc lập kết luận Man City vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc liên quan các quy định tài chính của Premier League. CLB dự kiến kháng cáo, trong khi Premier League chưa bình luận do quy trình vẫn được giữ bí mật.

Vì thế, chưa thể nói Man City chắc chắn xuống hạng, bị trừ bao nhiêu điểm hay bị tước danh hiệu. Nhưng nếu phần lớn kết luận hiện tại vẫn được giữ nguyên sau kháng cáo, câu hỏi sẽ chuyển sang mức độ xử phạt.

Trong bài bình luận ngày 25/9, Telegraph cho rằng Man City cần bị đánh tụt nhiều hạng. Lập luận của tờ báo Anh dựa trên quy mô và thời gian kéo dài của vụ việc, thay vì chỉ nhìn vào một mùa giải riêng lẻ.

Một án trừ điểm liệu có đủ?

Các cáo buộc nhằm vào Man City không giống những vụ vi phạm giới hạn tài chính trong một mùa. Premier League đưa CLB ra ủy ban độc lập từ tháng 2/2023 với nhiều vấn đề kéo dài hơn một thập niên, bao gồm tính chính xác của thông tin tài chính, doanh thu tài trợ, thù lao cho cầu thủ và HLV, việc tuân thủ các quy định tài chính cũng như nghĩa vụ hợp tác với cuộc điều tra.

Đó là lý do việc so sánh trường hợp Man City với Everton hay Nottingham Forest chỉ mang tính tham khảo.

Everton từng bị trừ tổng cộng 8 điểm trong mùa 2023/24 vì hai lần vi phạm Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững, còn Nottingham Forest mất 4 điểm vì một vi phạm. Nếu kết luận 114 vi phạm của Man City vẫn đứng vững, quy mô vụ việc lớn hơn rất nhiều cả về số lượng lẫn khoảng thời gian.

Man City chưa nhận án phạt cuối cùng, nhưng quy mô 114 cáo buộc khiến kịch bản trừ điểm đơn thuần bị đặt dấu hỏi.

Oliver Brown, cây viết của Telegraph, cho rằng một mức phạt đủ nặng phải tác động trực tiếp tới vị thế thể thao của Man City, thay vì chỉ khiến CLB trải qua một mùa khó khăn rồi nhanh chóng trở lại như cũ. Theo lập luận này, việc xuống Championship thậm chí có thể chưa phản ánh hết mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Bóng đá Anh từng có tiền lệ đánh tụt hạng trực tiếp. Năm 1990, Swindon Town bị Football League phạt xuống hai hạng sau khi thừa nhận 36 vi phạm, phần lớn liên quan các khoản thanh toán bất hợp pháp cho cầu thủ. Sau kháng cáo, án được giảm xuống còn một hạng và Swindon mất suất lên chơi ở hạng đấu cao nhất.

Hai vụ việc không hoàn toàn giống nhau, từ bối cảnh, quy định cho tới bản chất vi phạm. Tuy nhiên, trường hợp Swindon cho thấy bóng đá Anh từng sử dụng việc đánh tụt hạng như một hình phạt khi cho rằng vi phạm đủ nghiêm trọng.

Không chỉ là chuyện xuống hạng

Vấn đề khó hơn nằm ở những gì Man City đạt được trong quãng thời gian bị điều tra.

Từ khi Abu Dhabi United Group tiếp quản CLB năm 2008, Man City trở thành thế lực lớn nhất của bóng đá Anh, giành 8 chức vô địch Premier League, Champions League, 4 FA Cup và 7 League Cup. Theo Reuters, nhóm cáo buộc nghiêm trọng nhất liên quan giai đoạn tài chính từ mùa 2009/10 đến 2017/18.

Nếu những kết luận đó cuối cùng được giữ nguyên, một án phạt chỉ tác động tới mùa 2026/27 sẽ khó tránh khỏi tranh luận. Những vi phạm kéo dài nhiều năm, nếu được xác nhận, sẽ đặt ra câu hỏi liệu hậu quả có thể được giải quyết chỉ bằng một lần trừ điểm hay không.

Telegraph cho rằng đánh tụt nhiều hạng mới phản ánh đúng mức độ nghiêm trọng nếu các vi phạm được giữ nguyên sau kháng cáo.

Telegraph cũng nhắc đến Juventus như một tiền lệ đáng chú ý. Sau bê bối Calciopoli năm 2006, Juventus bị đẩy xuống Serie B và mất hai chức vô địch Serie A. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi ở bóng đá châu Âu mà án phạt tác động trực tiếp tới cả hạng đấu lẫn thành tích đã giành được.

Điều đó không có nghĩa Premier League sẽ xử lý Man City theo cách tương tự. Vụ việc hiện chưa có án phạt cuối cùng, chưa công bố đầy đủ phán quyết và vẫn có khả năng kéo dài qua quá trình kháng cáo. Các kịch bản được giới chuyên môn nhắc tới cũng rất rộng, từ trừ điểm, cấm chuyển nhượng cho tới loại khỏi Premier League.

Man City trong nhiều năm vẫn phủ nhận mọi hành vi sai trái. Sau thông tin ngày 25/9, CLB tiếp tục nhấn mạnh rằng quy trình chưa hoàn tất.

Nhưng nếu 114 kết luận vi phạm cuối cùng vẫn được giữ nguyên, Premier League sẽ phải đối mặt với một bài toán chưa từng có. Everton và Nottingham Forest từng bị trừ điểm vì những vi phạm nhỏ hơn nhiều, vì vậy một mức phạt nhẹ dành cho Man City chắc chắn sẽ gây tranh cãi.

Khi đó, câu chuyện không còn chỉ nằm ở con số điểm bị trừ. Vấn đề là Premier League sẽ xử lý thế nào với một vụ việc có quy mô lớn và kéo dài nhiều năm nếu muốn bảo vệ tính nhất quán của hệ thống luật tài chính.

Đó cũng là lý do Telegraph cho rằng đánh tụt Man City nhiều hạng không nên bị xem như một kịch bản chỉ để gây sốc. Nếu các kết luận hiện tại vẫn đứng vững sau kháng cáo, đây sẽ là một trong những phương án khó tránh khỏi khi bàn về mức án tương xứng.