Nhận định Pakistan vs Thái Lan (16h ngày 26/9), FIFA ASEAN Cup 2026

Pakistan sẵn sàng gây bất ngờ

Pakistan đến FIFA ASEAN Cup 2026 với tư cách khách mời và họ được xếp vào bảng B, nơi có sự hiện diện của hai ứng viên vô địch là Việt Nam và Thái Lan. Trong trận mở màn, họ sẽ chạm trán Thái Lan trên sân Si Jalak Harupat, Bandung (Indonesia).

Pakistan đang chơi khá tốt trong thời gian gần đây.

Xét trên nhiều phương diện, Pakistan đang bị đánh giá thấp hơn đối thủ đến từ khu vực Đông Nam Á.

Trên bảng xếp hạng FIFA, họ đứng thứ 198 thế giới, trong khi Thái Lan xếp hạng 94. Khoảng cách 104 bậc phần nào phản ánh sự chênh lệch chất lượng giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, Pakistan sẽ bước vào giải đấu lần này với tâm lý hoàn toàn thoải mái và đây cũng là một ưu thế của họ so với các đại diện khác của Đông Nam Á.

Đội bóng của HLV Nolberto Solano đang chơi khá tốt trong thời gian gần đây khi vô địch giải Diamond Jubilee 2026 tại Maldives.

Trong trận chung kết giải đấu đó, Pakistan đánh bại Afghanistan 2-0 để giành danh hiệu quốc tế đầu tiên sau 74 năm. Thành tích này mang lại sự tự tin đáng kể cho đội bóng Nam Á trước khi bước vào thử thách có độ khó cao hơn tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Để hướng đến giải đấu lần này, HLV Nolberto Solano triệu tập đội hình có chất lượng khá cao với những cái tên như: Abdullah Iqbal, Easah Suliman, Kaleemullah hay Abdul Samad.

Ở trận đấu mở màn với Thái Lan, nhiều khả năng Pakistan sẽ chủ động chơi với đội hình thấp và chờ thời cơ phản đòn. Tuy nhiên, đây sẽ là nhiệm vụ không hề đơn giản khi Thái Lan là đội bóng có lối chơi tấn công đầy biến hóa.

Theo thống kê, trong 7 lần chạm trán trước đây ở các trận đấu chính thức, Pakistan chỉ có duy nhất 1 chiến thắng trước Thái Lan và nhận đến 4 thất bại.

Thái Lan hướng tới 3 điểm ngày ra quân

Bên kia chiến tuyến, Thái Lan đến Indonesia với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Ở trận đấu mở màn, Thái Lan gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn khá nhiều là Pakistan và nhiệm vụ của họ trong màn so tài này là giành trọn 3 điểm. Đồng thời, một chiến thắng trước đội bóng Nam Á sẽ là màn khởi động tốt để họ chuẩn bị cho trận tái đấu tuyển Việt Nam sau đó 3 ngày.

Tuyển Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn so với Pakistan.

So với AFF Cup 2026, HLV Anthony Hudson lần này đã có thể triệu tập những cầu thủ tốt nhất. Nổi bật nhất trong đó là sự trở lại của Chanathip Songkrasin.

Bên cạnh Chanathip còn có Supachok Sarachat, Nicholas Mickelson, Sarach Yooyen, Supachai Jaided, Teerasak Poeiphimai và Jude Soonsup-Bell. Những cái tên này mang đến cho HLV Hudson nhiều sự lựa chọn chất lượng ở cả tuyến giữa lẫn hàng công.

Dù vậy, “Voi chiến” cũng gặp một tổn thất trước giải khi trung vệ Jonathan Khemdee dính chấn thương trong lúc tập luyện và phải rút lui. HLV Hudson sau đó triệu tập Phiawat Akkatham thay thế.

Phong độ gần đây của Thái Lan chưa thật sự ổn định khi chỉ có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trong 5 trận gần nhất.

Trở lại trận đấu với Pakistan, HLV Anthony Hudson nhiều khả năng sẽ cho các học trò chơi tấn công với mục tiêu thắng đậm. Nhưng chắc chắn họ cũng cần đề phòng những tình huống lên bóng chớp nhoáng của đối phương.

Tuy nhiên, nếu chơi đúng khả năng, đội bóng xứ Chùa Vàng có lẽ vẫn hoàn toàn đủ sức giành trọn 3 điểm trước Pakistan.

Dự đoán kết quả Pakistan 0-2 Thái Lan. Đội hình dự kiến Pakistan vs Thái Lan: Pakistan: Saqib Hanif; Mohammad Fazal, Easah Suliman, Abdullah Iqbal, Mohib Ullah; Haris Zeb, Ali Hazara, Adil Nabi, Shayak Dost; Kaleemullah, Umer Nawaz. Thái Lan: Kampol Pathomattakul; Nicholas Mickelson, Manuel Tom Bihr, Natthapong Sairiya, Suphanan Bureerat; Sarach Yooyen, Seksan Ratree, Chanathip Songkrasin; Supachok Sarachat, Teerasak Poeiphimai, Supachai Jaided.