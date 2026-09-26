Tuyển futsal nam Việt Nam vươn lên hạng 20 thế giới

Ở lần xếp hạng này, đội tuyển futsal Việt Nam được cộng 19,49 điểm để có được 1.210,93 điểm. Thành tích này giúp thầy trò HLV Diego Giustozzi cải thiện đáng kể thứ hạng, đồng thời đứng thứ ba tại Đông Nam Á.

Đội tuyển futsal Việt Nam tăng 2 bậc khi tích luỹ thêm 19,49 điểm

Trong khu vực, Thái Lan vẫn là đội tuyển có thứ hạng cao nhất khi đứng thứ 11 thế giới, trong khi Indonesia xếp thứ 14.

Khoảng cách giữa các đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á tiếp tục được thu hẹp, cho thấy sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt của futsal khu vực.

Đà thăng tiến của đội tuyển futsal Việt Nam đến từ màn trình diễn ấn tượng tại Continental Futsal Championship 2026 diễn ra ở Thái Lan hồi tháng 8. Tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện khả năng cạnh tranh trước nhiều đối thủ có thứ hạng cao hơn.

Đáng chú ý, Việt Nam cầm hòa Nga, đội đứng thứ 7 thế giới với tỉ số 2-2, cùng trận hòa chủ nhà Thái Lan 3-3.

Đội tuyển futsal Việt Nam có thành tích bất bại tại Giải Continental Futsal Championship 2026

Bên cạnh đó, các học trò HLV Diego Giustozzi đánh bại New Zealand 4-1 và vượt qua Afghanistan 2-1. Chuỗi kết quả tích cực này mang về số điểm quan trọng, giúp đội tuyển futsal Việt Nam cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Ở bảng xếp hạng nữ, đội tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ 11 thế giới, thứ tư châu Á và thứ hai Đông Nam Á. Thái Lan tiếp tục dẫn đầu khu vực khi đứng thứ 7 thế giới và thứ hai châu Á.

Theo FIFA, bảng xếp hạng futsal nam và nữ tiếp theo dự kiến được công bố vào ngày 11.12.