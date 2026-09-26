ĐT nữ và U23 Việt Nam khép lại hành trình tại ASIAD 2026

ĐT nữ Việt Nam và U23 Việt Nam đều hoàn thành kế hoạch khi giành quyền vào vòng tứ kết

Chuyến bay chở hai đội khởi hành lúc 9h30 (giờ Nhật Bản) từ sân bay quốc tế Chubu Centrair (Nagoya), dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 12h30 cùng ngày (giờ Việt Nam).

Tại ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lần lượt để thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2, Nhật Bản 0-7 trước khi hòa Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối. Kết quả này giúp ĐT nữ Việt Nam giành quyền đi tiếp với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tại tứ kết, ĐT nữ Việt Nam đối đầu chủ nhà Trung Quốc. Trước đối thủ được đánh giá cao, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã thi đấu kiên cường, duy trì thế trận chặt chẽ và không để thủng lưới trong 90 phút chính thức.

Trận đấu phải bước vào hiệp phụ và ĐT nữ Việt Nam tiếp tục nỗ lực bảo vệ khung thành. Phải đến phút 109, Trung Quốc mới có được bàn thắng. Thất bại sát nút 0-1 khiến ĐT nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết sau một trận đấu kéo dài 120 phút.

U23 Việt Nam cũng kết thúc hành trình tại vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất. Dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh, đội tuyển vượt qua vòng bảng để giành quyền vào tứ kết. Tại đây, U23 Việt Nam chạm trán U23 Hàn Quốc và nhận thất bại 0-4, qua đó khép lại cuộc tranh tài tại ASIAD 2026.

Việc cùng góp mặt ở tứ kết giúp hai đội tuyển hoàn thành kế hoạch đặt ra tại Đại hội. Quan trọng hơn, những trận đấu trước các đối thủ mạnh của châu lục mang đến cơ hội cọ xát và tích lũy kinh nghiệm quốc tế cho các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt trẻ.

Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã thi đấu đầy nỗ lực, giữ sạch lưới trong 90 phút chính thức và chỉ nhận bàn thua ở cuối hiệp phụ thứ hai

Sau khi trở về nước, các thành viên của hai đội sẽ trở lại CLB để tiếp tục tập luyện và thi đấu tại các giải quốc nội. Với các tuyển thủ nữ, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia tiếp tục là sân chơi quan trọng để duy trì phong độ và nhịp thi đấu. Các cầu thủ U23 cũng trở về đội bóng chủ quản, tiếp tục tranh tài tại V.League và các giải đấu trong nước.

Khép lại ASIAD 2026, những trải nghiệm có được từ sân chơi châu lục sẽ là hành trang để các cầu thủ tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và hướng tới những nhiệm vụ tiếp theo của bóng đá Việt Nam.