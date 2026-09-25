Chú rể 51 tuổi từ Pháp về Việt Nam cưới vợ, đem thuyền hoa đi rước dâu

“Lẽ ra nên gặp anh sớm hơn”

Vũ Hồng Nhung (SN 1991, quê ở phường Pleiku, Gia Lai) và Vương Hữu Thuận (SN 1975, quê gốc Đồng Tháp, sống ở Pháp từ nhỏ) quen nhau từ năm 2023 qua lời giới thiệu của một người bạn chung.

Thời gian đầu, cả hai chỉ trò chuyện qua tin nhắn. Trong vài dịp về Việt Nam thăm quê, anh ngỏ ý muốn gặp chị Nhung nhưng vì nhiều lý do mà đôi bên lỡ hẹn.

Chị Nhung bên người chồng 51 tuổi

Có lần, anh đề xuất bay đến Phú Quốc – nơi chị đang công tác, để đôi bên gặp gỡ nhau nhưng chị từ chối vì đang tập trung cho một dự án quan trọng.

Mãi đến tháng 4/2024, khi chuyển về Đà Nẵng làm việc, chị Nhung mới nhận lời gặp anh, mở ra cơ hội mới cho cả hai. Họ chọn Đà Lạt làm điểm hẹn đầu tiên.

“Tôi vẫn nhớ mãi khoảnh khắc gặp anh tại sân bay, cảm giác thân thuộc kỳ lạ, giống như chúng tôi đã bên nhau từ lâu”, chị kể.

Chị Nhung thừa nhận, mình đã xiêu lòng trước anh Thuận ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh nói chuyện hài hước, cư xử đúng mực và tử tế, cho chị cảm giác an toàn.

Chị thầm nghĩ “lẽ ra nên cho cả hai cơ hội gặp gỡ từ lâu”.

Ở độ tuổi đủ chín chắn, trưởng thành, họ sẵn sàng yêu và được yêu. Nhưng để đi đến hôn nhân, họ phải đối diện với câu hỏi lớn: “Cả hai sẽ sống ở đâu trong tương lai?”.

Bộ ảnh cưới được thực hiện tại Pháp của cặp đôi

Anh Thuận muốn định cư tại Pháp, nơi anh đã sống và gây dựng sự nghiệp bao năm. Trong khi đó, chị Nhung lại muốn gắn bó với Đà Nẵng.

“Tôi thẳng thắn nói rằng, nếu đôi bên không có chung suy nghĩ thì không nên lún sâu vào mối quan hệ này”, chị kể.

Không muốn đánh mất tình yêu, anh Thuận chấp nhận gác lại sự nghiệp đang phát triển, bỏ đi nhiều công việc kinh doanh tại Pháp, về Việt Nam xây dựng những dự án mới.

“Anh ấy vì tôi mà đánh đổi quá lớn. Tôi chẳng còn gì phải trăn trở khi đến với anh”, chị Nhung chia sẻ.

Đám cưới đậm chất miền Tây

Sau 2 năm gắn bó, cặp đôi quyết định về chung một nhà vào tháng 8/2026. Lễ vu quy được tổ chức tại quê nhà gái theo phong cách hiện đại, lễ thành hôn được tổ chức tại nhà trai theo phong cách truyền thống, mang đậm chất sông nước miền Tây.

Video ghi lại khoảnh khắc rước dâu của chú rể Hữu Thuận. Nguồn: Truyền Hay Dẫn Cưới

Chị Nhung cho hay, anh Thuận có 5 anh chị em (3 trai, 2 gái), 4 người đã lập gia đình và dâu/rể đều đến từ các quốc gia khác nhau. Bố mẹ anh Thuận từ lâu mong muốn có một nàng dâu người Việt, tổ chức đám cưới theo phong tục truyền thống của Việt Nam.

Khi tìm hiểu sâu, anh Thuận khá bất ngờ về sự tỉ mỉ và trang trọng của các nghi lễ.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ thành hôn tại Đồng Tháp là màn rước dâu bằng thuyền hoa. Cô dâu, chú rể quyết định chọn rước dâu bằng thuyền thay vì ô tô vì muốn mang đến một trải nghiệm thật đặc biệt cho quan khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Chú rể cùng đoàn nhà trai hân hoan đi đón dâu

Cô dâu, đại diện nhà gái cùng người thân, bạn bè của hai bên gia đình đến từ Pháp, Canada, Croatia, Nhật Bản… tất cả khoảng 100 người được sắp xếp ở tại một khu nghỉ dưỡng cách nhà trai khoảng 8km.

Sáng hôm đón dâu, chú rể và gia đình nhà trai đem 2 thuyền hoa đến sảnh của khu nghỉ dưỡng làm lễ xin dâu. Sau đó, đoàn rước dâu ngồi trên 2 chiếc thuyền hoa, xuôi theo dòng sông Tiền khoảng 30 phút, về nhà trai tổ chức lễ thành hôn.

“Rước dâu trong không gian sông nước miền Tây với tôi là khoảnh khắc đáng nhớ trong đời.

Nhìn thấy những người thân yêu hội tụ đông đủ trên chuyến đò đưa mình về nhà chồng, tôi thấy hạnh phúc trọn vẹn”, Nhung chia sẻ.

Chú rể đón dâu bằng thuyền hoa

Lễ cưới tại nhà trai mang không khí náo nhiệt, rộn ràng với màn múa lân và đốt pháo hoa. Cô dâu, chú rể cùng quan khách “quẩy hết mình” với những trò chơi vui nhộn như “nhìn ếch nhảy đoán cô dâu” hay “cô dâu nghe giọng nói để tìm đúng chồng”…

“Tôi cảm nhận, những vị khách ngoại quốc đều rất phấn khích khi được trải nghiệm văn hóa cưới hỏi truyền thống của người Việt.

Trước đây, họ chỉ tham dự những lễ cưới riêng tư với nghi thức đơn giản. Đây là lần đầu họ thấy một đám cưới đông khách và náo nhiệt như vậy”, chị Nhung chia sẻ.

Khoảnh khắc ấm áp trong hôn lễ của cặp đôi

Sau đám cưới, cặp vợ chồng son linh hoạt đi lại giữa Việt Nam và Pháp. Trước khi về Việt Nam ở hẳn, anh Thuận dự định khởi động một số dự án mới tại đây, đồng thời duy trì một phần công việc kinh doanh ở Pháp. Chị Nhung thì gác lại sự nghiệp để chăm lo cho gia đình nhỏ và đồng hành cùng chồng trong các dự án mới.

Ảnh: NVCC