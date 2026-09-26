FIFA phản bác thông tin tổ chức FIFA ASEAN Cup 2 năm/lần

FIFA ASEAN Cup 2026 vừa khởi tranh với sự tham dự của 14 đội bóng, bao gồm 3 khách mời Bangladesh, Pakistan, Hong Kong (TQ) cùng 11 đội trong khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, những tín hiệu thiếu tích cực ngay trong lần tổ chức FIFA ASEAN Cup khiến cộng đồng người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đặt dấu hỏi về tính bền vững của giải đấu.

Tương lai của FIFA ASEAN Cup bị đặt dấu hỏi sau những tín hiệu kém tích cực ở mùa giải đầu tiên

Bên lề lễ khai mạc giải vào tối 25-9, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom thông tin về vấn đề này: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi đăng cai giải đấu này và tôi nghĩ trước tiên chúng ta hãy tập trung vào giải đấu này đã. Tôi hy vọng giải đấu này sẽ thành công rực rỡ".

Theo ông Mattias Grafstrom, hiện FIFA chưa chốt kế hoạch tổ chức mùa kế tiếp của FIFA ASEAN Cup. Tuy nhiên, phương án tổ chức 2 năm/lần như ASEAN Cup đã bị bác bỏ.

"Chúng tôi đang xem xét khả năng tổ chức phiên bản tiếp theo sau 4 năm nữa. Nhưng trước hết, chúng tôi muốn đảm bảo rằng phiên bản lần này thành công rực rỡ", ông Grafstrom nói.

Ý tưởng tổ chức các giải đấu khu vực theo chu kỳ 4 năm không phải là điều mới mẻ, như FIFA từng áp dụng với Cúp bóng đá Ả Rập.

Tuy nhiên trước những tín hiệu thiếu tích cực ở mùa 2026, nhiều người cho rằng FIFA ASEAN Cup khó có thể tổ chức theo chu kỳ đều đặn, thậm chí "chết yểu".

Đó cũng là lý do, Tổng thư ký FIFA nêu điều kiện cần để xem xét tổ chức FIFA ASEAN Cup sau đây 4 năm, đó là mùa đầu tiên này phải "thành công rực rỡ".

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải Đông Nam Á đầu tiên do FIFA đứng ra tổ chức, từng nhận về rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên trước thềm giải, hai khách mời là Trung Quốc, Ấn Độ - hai quốc gia đông dân nhất thế giới - lần lượt từ chối lời mời của FIFA, khiến giải đấu suy giảm chất lượng chuyên môn và giới hạn đối tượng tiếp cận. Sức hấp dẫn suy giảm kéo theo bản quyền ế ẩm. Tính tới sáng 26-9, tức ít giờ trước khi Thái Lan và Việt Nam - hai đội tuyển có lượng quan tâm theo dõi bậc nhất tại Đông Nam Á - ra quân bảng B, chưa có nhà đài nào của hai quốc gia này sở hữu bản quyền truyền hình giải đấu. Giá trị thương mại và lợi nhuận giải đấu cũng giảm theo, khiến FIFA phải cắt giảm tiền thưởng, từ 1 triệu USD cho nhà vô địch rút xuống còn 635.000 USD, theo ASEAN Football.