Cầu thủ U23 Hàn Quốc cắn trung vệ Việt Nam cao 1,96 m

Khoảnh khắc gây chú ý trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và Hàn Quốc.

Phút 57 trận tứ kết ASIAD 20 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc trên sân Nagoya, Đinh Quang Kiệt theo kèm Lee Young-jun trong một tình huống phạt góc. Hậu vệ U23 Việt Nam đưa tay ra phía trước để hạn chế khoảng trống di chuyển của đối phương, khi Lee còn đang khom người thở.

Bất ngờ, tiền đạo U23 Hàn Quốc quay đầu nhìn về phía trọng tài rồi cắn vào cẳng tay phải của Quang Kiệt. Sau đó, Lee lập tức đứng thẳng người như không có chuyện gì xảy ra.

Quang Kiệt phản ứng mạnh, hét lớn và ra hiệu với trọng tài Firdavs Norsafarov rằng mình vừa bị đối phương cắn. Tuy nhiên, trọng tài không thổi phạt Lee và trận đấu vẫn tiếp tục.

Tình huống này nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều CĐV Việt Nam tỏ ra thích thú và liên tưởng Lee với Luis Suarez, tiền đạo nổi tiếng từng ba lần cắn đối thủ trong sự nghiệp.

Lee Young-jun cũng là người mở tỷ số ở trận đấu. Phút 15, tiền đạo sinh năm 2003 bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Cao Văn Bình, ghi bàn đầu tiên của anh tại ASIAD 20.

Lee là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất của U23 Hàn Quốc. Trung phong 23 tuổi cao 1,93 m, khoác áo Grasshoppers tại giải vô địch quốc gia Thụy Sĩ từ năm 2024 và đã ghi 8 bàn sau 38 lần ra sân cho CLB này.

Ở cấp độ trẻ, Lee từng ghi bàn vào lưới U20 Pháp và U20 Ecuador, góp công giúp U20 Hàn Quốc vào bán kết U20 World Cup 2023. Anh cũng có 3 bàn tại giải U23 châu Á 2024.

Khép lại trận tứ kết, U23 Hàn Quốc giành chiến thắng đậm 4-0 trước U23 Việt Nam.