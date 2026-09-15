Notice No. 01SD-NK11/2026

Re: Extending the submission deadline of the Bid and amending contents in Bidding Documents of the Package:Import of coal for the eleventh time in 2026 (NK11/2026).

Tiếp theo Thông báo mời thầu ngày 4/9/2026, Công ty Cổ phần kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin (bên mời thầu) thông báo gia hạn thời hạn nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu và sửa đổi một số nội dung có liên quan của hồ sơ mời thầu như sau:

Following our Invitation for Bid on 4th September 2026, we, Vinacomin-Northern Coal Trading Joint Stock Company (Procuring Entity) announce extension of the Package’s Bid submission deadline and amendment of related contents in the Bidding Documents (BD), detailed as follows:

I. Gia hạn thời hạn nộp hồ sơ dự thầu như sau:

I. Extending the submission deadline of the Bid:

Thời điểm đóng thầu (thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thầu) là lúc 14 giờ (giờ Hà Nội) ngày 21/9/2026.

The bid closing time (the submission deadline of the Bid) is 14:00 (Hanoi Time) on 21st September 2026.

II. Sửa đổi một số nội dung trong Chương I của hồ sơ mời thầu như sau:

II. Amending contents in Chapter I of BD:

1. Sửa đổi một phần mục 2.11. Thời điểm đóng thầu/Amending a part of Section 2.11. Bid closing time:

“The bid closing time (the submission deadline of the Bid) is 14:00 (Hanoi Time) on 15th September 2026.

"Thời điểm đóng thầu (thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thầu) là lúc 14 giờ (giờ Hà Nội) ngày 15/9/2026.

sẽ được sửa đổi thành:

shall be amended as:

“The bid closing time (the submission deadline of the Bid) is 14:00 (Hanoi Time) on 21st September 2026.

"Thời điểm đóng thầu (thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thầu) là lúc 14 giờ (giờ Hà Nội) ngày 21/9/2026.

2. Sửa đổi tiểu mục 2, Mục 2.16. Mở thầu/ Amending subsection 2 of Section 2.16. Opening of Bid:

The Procuring Entity shall open all Bids submitted in correct format and submitted before the bid closing time (except for the Bids withdrawn or substituted by the Bidders before the bid closing time) at the following time and place:

Bên mời thầu sẽ mở tất cả các hồ sơ dự thầu đúng quy cách và được nộp trước thời điểm đóng thầu (ngoại trừ các hồ sơ dự thầu mà nhà thầu yêu cầu rút, các hồ sơ dự thầu đã được nhà thầu thay thế trước thời điểm đóng thầu) vào thời gian và địa điểm như sau:

Time: 14:10 (Hanoi Time) on 21st September 2026.

Thời gian: 14 giờ 10 phút (giờ Hà Nội) ngày 21/9/2026.

Place: Head office of Vinacomin-Northern Coal Trading Joint Stock Company, at: No.5, Phan Dinh Giot street, Phuong Liet ward, Hanoi, Vietnam.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin tại: Số 5 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

III. Các nội dung khác của hồ sơ mời thầu gói thầu nhập khẩu than đợt 11 năm 2026 (NK11/2026) phát hành ngày 4/9/2026, ban hành kèm theo Quyết định số 3229/QĐ-TMB ngày 4/9/2026 của Bên mời thầu được giữ nguyên không thay đổi.

III. Other contents in BD of the package Import of coal for the eleventh time in 2026 (NK11/2026) issued on 4th September 2026 together with Decision No.3229/QĐ-TMB dated 4th September 2026 of the Procuring Entity remain unchanged.

Trân trọng/Regards!