Chanathip tìm gặp Hoàng Đức

Tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở lượt trận hai bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Thái Lan), nhưng Hoàng Đức vẫn giành được sự tôn trọng từ đối thủ sau màn thể hiện tốt khi vào sân từ ghế dự bị. Sau trận, đội trưởng Thái Lan Chanathip chủ động tới gặp Hoàng Đức. Cả hai trao đổi thoải mái, trao cho nhau cái ôm thân ái.

Chanathip cũng có trao đổi ngắn với HLV Kim Sang-sik. Siêu sao tuyển Thái vốn nổi tiếng là người thân thiện, khiêm nhường.

Thân thiện ngoài đường biên nhưng trên sân, Chanathip vẫn là đầu tàu giúp Thái Lan đánh bại tuyển Việt Nam ở trận cầu có tính chất phân định ngôi đầu bảng B. Thất bại trước Thái Lan đã chấm dứt chuỗi 27 trận không thua của tuyển Việt Nam, vốn bắt đầu từ tháng 10/2024.

Siêu sao tuyển Thái tiếp tục giữ vững thành tích chưa từng thua Việt Nam. Người hâm mộ Việt Nam hẳn chưa quên hai lượt trận bán kết AFF Cup 2020, nơi Chanathip ghi cả hai bàn, giúp Thái Lan loại Việt Nam.

Trái ngược với Chanathip, người đeo băng đội trưởng trong đội hình xuất phát của Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc có ngày thi đấu thất vọng.

Sao trẻ của tuyển Việt Nam “mất tích” trước các hậu vệ dày dạn của người Thái. Đây có lẽ là trận đấu tệ nhất của Đình Bắc sau một thời gian dài ở đội tuyển.

Tuyển Việt Nam vẫn phải trông vào nhóm cựu binh dày dạn để phần nào giữ lại thế trận trước Thái Lan. Lê Phạm Thành Long, Bùi Hoàng Việt Anh và những người vào sân từ ghế dự bị như Hoàng Đức, Đỗ Hoàng Hên là vài cái tên hiếm hoi của Việt Nam chơi được ở trận cầu tối qua.

Thái Lan mang lực lượng gần như mạnh nhất tới FIFA ASEAN Cup, còn Việt Nam mất khá nhiều ngôi sao vì các lý do khác nhau. Dù vậy, thất bại này vẫn cho thấy khoảng cách đáng kể giữa hài nền bóng đá.

Xếp hạng bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 sau tối 29/9. Đồ họa: FIFA.

Highlights Thái Lan 2-0 Việt Nam Tối 29/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-2 tại lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Minh Chiến