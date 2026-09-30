Vợ chồng chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng tiền làm sổ đỏ

Chiều 30/9, TAND thành phố Quảng Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Lan (SN 1989) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Nguyễn Công Thành (SN 1985) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hai bị cáo là vợ chồng, cùng trú tại tổ 1, khu 1, phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh.

Hai bị cáo Trần Thị Lan và Nguyễn Công Thành tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Lan và Thành đều là lao động tự do, không làm việc trong cơ quan, tổ chức nào liên quan đến việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, hai người tự giới thiệu là quen biết nhiều lãnh đạo, cán bộ ngành tài nguyên và môi trường, có thể làm các thủ tục đất đai để tạo lòng tin với người dân.

Ngày 5/6/2023, tại phường Hồng Gai, do cần tiền chi tiêu và trả nợ, Lan đưa ra thông tin không có thật, hứa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị Chu Thị Thúy với chi phí 650 triệu đồng.

Có nhu cầu làm giấy chứng nhận và hợp nhất hai thửa đất, chị Thúy đã chuyển khoản 550 triệu đồng, đồng thời giao trực tiếp cho Lan 100 triệu đồng. Hai bên lập giấy bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan. Lan cam kết không mua bán, cầm cố, thế chấp hay sang tên đất cho người khác.

Sau đó, Lan đề nghị vợ chồng chị Thúy ký hợp đồng ủy quyền để thực hiện thủ tục. Tuy nhiên, đầu tháng 8/2023, Lan cùng Thành chuyển nhượng hai thửa đất này cho người khác với giá 1,9 tỷ đồng, rồi mua lại vào tháng 9/2023.

Không thấy công việc được thực hiện như thỏa thuận và biết đất đã bị chuyển nhượng, chị Thúy yêu cầu hoàn trả tiền. Lan chỉ trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không trả khoản tiền đã nhận. Cáo trạng xác định Lan lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ 650 triệu đồng của chị Thúy.

Ngoài vụ việc trên, từ năm 2021 đến năm 2023, Lan và Thành còn rủ chị Nguyễn Thu Hoài cùng các anh Đàm Nguyễn Tùng Huy, Hoàng Văn Hải, Chu Văn Chung góp tiền mua đất, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các bên thỏa thuận hai bị cáo có trách nhiệm thực hiện thủ tục đất đai, sau đó bàn giao đất, giấy chứng nhận hoặc bán đất và chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Tin tưởng, các bị hại nhiều lần giao tiền cho Lan và Thành.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, hai bị cáo không thực hiện công việc như thỏa thuận hoặc chỉ sử dụng một phần tiền để thực hiện, còn lại dùng để chi tiêu và trả nợ. Có trường hợp đã mua đất, làm xong giấy chứng nhận nhưng Lan và Thành không bàn giao cho người góp vốn mà sử dụng đất để vay tiền, chuyển nhượng nhằm trả nợ.

Trong đó, chị Hoài và anh Huy góp tổng cộng 4,17 tỷ đồng mua một lô đất tại Móng Cái. Hai bị cáo có trách nhiệm làm thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận và bàn giao theo thỏa thuận.

Đầu năm 2023, khi giấy chứng nhận cho các thửa đất đã được cấp, Lan và Thành không bàn giao cho người góp vốn. Thành sử dụng một giấy chứng nhận để vay 1,2 tỷ đồng, đồng thời chuyển nhượng các thửa đất khác.

Anh Huy đề nghị rút vốn, hai bị cáo đồng ý nhưng chỉ trả được 300 triệu đồng, còn chiếm đoạt 2,94 tỷ đồng.

Với những khoản tiền nhận để làm thủ tục đất đai và góp vốn khác, khi công việc không hoàn thành, các bị hại nhiều lần yêu cầu hoàn trả nhưng Lan và Thành chỉ hứa hẹn. Ngay cả sau khi các bị hại trình báo cơ quan công an, dù có điều kiện trả nợ, hai bị cáo vẫn không trả tiền.

Cáo trạng xác định, Lan và Thành đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 7,795 tỷ đồng của chị Nguyễn Thu Hoài, 2,94 tỷ đồng của anh Đàm Nguyễn Tùng Huy, 620 triệu đồng của anh Hoàng Văn Hải và 400 triệu đồng của anh Chu Văn Chung, tổng cộng 11,755 tỷ đồng. Cùng với khoản 650 triệu đồng Lan lừa đảo chiếm đoạt của chị Thúy, tổng số tiền chiếm đoạt trong vụ án là 12,405 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, hai bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Theo cáo trạng, Lan và Thành được hưởng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đồng thời phải chịu tình tiết tăng nặng do phạm tội hai lần trở lên.

Sau khi xem xét hành vi phạm tội và các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Lan 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung 25 năm tù. Nguyễn Công Thành bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.