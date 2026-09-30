Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị 20 năm tù

Theo đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại phiên tòa, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, diễn ra thời gian dài.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) là chủ mưu, dùng tiền thao túng phần lớn hoạt động trong Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Ngoài môi giới “chạy” giấy chứng nhận tâm thần giả cho nhiều bị can, bị cáo, Mai Anh còn đưa tiền cho hơn 40 lãnh đạo, nhân viên tại Viện để được sinh hoạt tự do, ra ngoài bất cứ khi nào muốn. Bên cạnh đó, bị cáo Mai Anh cũng can thiệp vào hoạt động tuyển dụng của Viện để những người thân cận được vào làm việc.

Tổng số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng; môi giới hối lộ để làm sai lệch kết luận giám định là gần 6 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 4,1 tỷ đồng.

Do đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh 15-16 năm về tội Đưa hối lộ; 5-6 năm về tội Môi giới hối lộ và 17-18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 30 năm tù.

Đối với bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương), VKS đánh giá có đủ căn cứ xác định bị cáo đã nhận hối lộ tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng nên cần phải chịu mức án cao hơn các bị cáo khác ở tội danh Nhận hối lộ.

Theo đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường 20 năm tù về tội Nhận hối lộ. Vợ bị cáo Trường là Đặng Thị Hòa (nhân viên tại Viện), bị đề nghị 8-9 năm tù.

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Đông (chồng bị cáo Mai Anh) 9-10 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 8-9 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt mà VKS đề nghị là 17-19 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Thưởng (cựu cán bộ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội) bị VKS đề nghị 8-10 năm tù về tội Đưa hối lộ và Làm sai lệch hồ sơ vụ án. Theo cáo trạng, Thưởng bị cáo buộc cầm 250 triệu đồng “chạy” giấy tâm thần cho một bị can được vào điều trị tại Viện dù không bị tâm thần. Bị can này sau đó tiếp tục trốn viện để mua bán ma túy ở mức độ nghiêm trọng hơn.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án tương xứng với hành vi phạm tội của mình./.