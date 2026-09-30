Cựu Chủ tịch Man City đề nghị xử nặng đội bóng cũ

“Hình phạt đối với Man City không thể chỉ tiền bạc là xong”, cựu Chủ tịch Man City David Bernstein nói về đội bóng cũ trên BBC Radio 5 Live.

Ông đề nghị áp dụng chế tài ảnh hưởng trực tiếp đến quyền thi đấu của đội bóng, cho rằng nếu kháng cáo thất bại, Man City không thể tiếp tục ở lại Ngoại hạng.

Cựu chủ tịch David Bernstein đề nghị Man City không được tiếp tục thi đấu ở Ngoại hạng Anh nếu kháng cáo thất bại. Ảnh: Nick Potts/PA.

Từng giữ ghế Chủ tịch Man City trong 5 năm trước khi rời vị trí vào năm 2003, ông Bernstein nhấn mạnh mình vẫn là người hâm mộ CLB. Dù vậy, ông cho rằng mức độ nghiêm trọng của những sai phạm được công bố đòi hỏi hình phạt nặng, bởi uy tín của cả giải đấu đang bị đặt vào thử thách.

Vị cựu Chủ tịch này còn yêu cầu xem xét trách nhiệm của những người điều hành đội bóng, đề nghị đình chỉ ngay các thành viên lãnh đạo liên quan.

Quan điểm cứng rắn ấy được đưa ra trong lúc Bộ trưởng Văn hóa Anh Lisa Nandy cảnh báo về hình phạt nghiêm khắc nhất với Man City.

Trao đổi với kênh Channel 5 News, bà nói: “Với những hệ quả lớn đối với tất cả các bên, một CLB có thể bị loại khỏi Ngoại hạng Anh nếu các cáo buộc được giữ nguyên”.

Tuy nhiên, bà Nandy nhấn mạnh Man City có quyền được xét xử công bằng và bà không muốn phán xét trước quá trình kháng cáo. Cảnh báo của bà là về khả năng xử phạt, chưa phải quyết định loại đội bóng khỏi giải đấu cao nhất bóng đá xứ sở sương mù.

Điều Bộ trưởng Anh quan tâm rộng hơn là các quy định phải rõ ràng, được thực thi nhất quán và những vi phạm cần được xử lý nhanh chóng.

Bà xem Ngoại hạng Anh là một trong những sản phẩm xuất khẩu hàng đầu của đất nước, mang lại niềm vui cho hàng triệu người và cần được bảo vệ vì người hâm mộ.

Bộ trưởng Văn hóa Anh Lisa Nandy cảnh báo về khả năng loại một CLB khỏi Ngoại hạng Anh nếu kết luận vi phạm được giữ nguyên. Ảnh: Peter Byrne/PA.

Những phát biểu xuất hiện sau thông báo ngày 29/9 của Ban tổ chức Ngoại hạng Anh. Một Ủy ban độc lập xác định Man City vi phạm toàn bộ các cáo buộc liên quan đến sai phạm tài chính nghiêm trọng trong 9 mùa giải, cùng phần lớn cáo buộc về việc không hợp tác điều tra.

Theo kết luận được công bố, từ mùa 2009/2010 đến 2017/2018, Man City sử dụng những thỏa thuận thương mại không phản ánh đúng giao dịch thực tế để tăng doanh thu và giảm chi phí trên sổ sách.

Tổng giá trị điều chỉnh sai lệch vượt 900 triệu bảng, khiến tình hình tài chính thực sự bị che giấu với kiểm toán viên và cơ quan quản lý bóng đá.

Phía Man City tiếp tục bác bỏ cáo buộc, khẳng định có bằng chứng không thể phủ nhận để bảo vệ lập trường. CLB tuyên bố sẽ kháng cáo vì cho rằng kết luận có những sai sót nghiêm trọng về pháp luật, nguyên tắc và dữ kiện.

Man City có thời hạn đến ngày 2/10 để thực hiện quyền kháng cáo. ‘Số phận’ của đội bóng sẽ được xem xét trong một phiên điều trần riêng, theo SunSport.