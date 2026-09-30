Từ ngày 4 - 30/9, sau gần 1 tháng triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia trong giai đoạn 1, mùa khô 2026-2027, các Đội K70, K71 và K73 đã tìm kiếm, quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7) quy tập được 37 hài cốt liệt sĩ; Đội K71 và Đội K73 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) lần lượt quy tập được 29 và 34 hài cốt liệt sĩ.

Các đội K tận dụng máy móc hỗ trợ quá trình tìm kiếm tại các khu vực phù hợp.

Riêng ngày 30/9, các đơn vị quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ. Cụ thể, Đội K71 quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Banteay Meanchey; Đội K73 quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Pailin. Đội K70 chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong ngày.

Thời gian qua, cùng với việc tổ chức lực lượng tìm kiếm tại các khu vực đã xác định, cán bộ, chiến sĩ các Đội K tích cực làm công tác dân vận, phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân Campuchia thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Các đội K quy tập 100 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Từ những nguồn tin do người dân cung cấp, các đơn vị tiến hành sàng lọc, đối chiếu, xác minh từng manh mối, khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đến ngày 30/9, tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 361 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 12 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong nước (đạt 60,17% chỉ tiêu 600 hài cốt liệt sĩ được giao).

Tìm được hài cốt liệt sĩ ở Campuchia.

Hiện các Đội K tiếp tục bám địa bàn, đẩy mạnh công tác dân vận, mở rộng nguồn thông tin, xác minh và tổ chức tìm kiếm tại những khu vực có cơ sở, quyết tâm tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sĩ còn nằm lại trên đất bạn trở về quê hương.