Nâng cao kỹ năng tranh luận và xử lý tình huống phát sinh tại phiên tòa

Theo Cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 25/4 đến ngày 1/5/2026, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Lê Hoàng Khương đã 2 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Khoảng 23h20' ngày 25/4/2026, tại một cửa hàng tiện lợi trên đường 3/2, Khương lợi dụng sơ hở của người quản lý để lấy trộm 1 xe mô tô Honda Wave RS, trị giá 8 triệu đồng.

Đến khoảng 4h ngày 1/5/2026, Khương điều khiển chiếc xe mô tô đã chiếm đoạt đến một khu dân cư để tìm tài sản trộm cắp. Khi phát hiện một căn nhà có cửa tầng 2 đang mở, Khương đột nhập vào bên trong và lấy trộm 1 điện thoại di động iPhone 15 Pro Max, 1 máy tính xách tay Apple MacBook, 4 máy ảnh, 1 cassette Sony cùng 1 túi vải. Khi bị chủ nhà phát hiện, Khương bỏ chạy. Tổng giá trị tài sản trong lần trộm cắp này được định giá là 60,3 triệu đồng.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 1, TP Cần Thơ công bố Cáo trạng tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử đã công bố Cáo trạng; chủ động tham gia xét hỏi, làm rõ diễn biến hành vi phạm tội, mục đích, động cơ và các tình tiết liên quan đến trách nhiệm hình sự của bị cáo.

Đáng chú ý, Kiểm sát viên đã trình chiếu tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ hành vi phạm tội của Lê Hoàng Khương, qua đó góp phần giúp Hội đồng xét xử, những người tham gia tố tụng và những người tham dự phiên tòa có cái nhìn trực quan, toàn diện về nội dung vụ án.

Trên cơ sở kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo; đồng thời xem xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 2 lần trở lên” và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Khương 2 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, phù hợp với đề nghị của Viện kiểm sát.

Sau khi kết thúc phiên tòa, VKSND khu vực 1, TP Cần Thơ tổ chức họp rút kinh nghiệm với sự tham gia của Kiểm sát viên, công chức hai cấp. Các ý kiến tập trung đánh giá kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, xây dựng hồ sơ kiểm sát; kỹ năng công bố Cáo trạng, xét hỏi, trình chiếu chứng cứ, luận tội và tranh luận của Kiểm sát viên; đồng thời phân tích việc xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình xét xử.

Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm hai cấp nhằm tạo điều kiện để Kiểm sát viên, công chức trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tiễn, kịp thời nhận diện những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa và hiệu quả công tác tự đào tạo, đào tạo tại chỗ trong ngành Kiểm sát nhân dân.