Bắt giữ đối tượng bị truy xét về hành vi hiếp dâm và cướp giật tài sản

Theo Công an xã Hàm Thạnh, Lâm Đồng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chốt chặn xuyên đêm, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, khống chế bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Phước (SN 1988, ngụ Khánh Hòa).

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 27/9, Công an xã Hàm Thạnh tiếp nhận đề nghị phối hợp từ Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh về việc rà soát, truy bắt đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp giật tài sản xảy ra vào ngày 25/9 tại phường Long Bình, TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng Trần Ngọc Phước.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hàm Thạnh đã tiến hành truy bắt đối tượng. Các tổ công tác nhanh chóng tổ chức tuần tra, chốt chặn tại các tuyến giao thông trọng điểm, đồng thời vận động người dân tích cực tố giác tội phạm, cung cấp mọi thông tin liên quan đến đối tượng và phương tiện nghi vấn.

Sau nhiều giờ kiên trì rà soát, đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng phối hợp phát hiện một nam thanh niên có nhiều biểu hiện bất minh đang lẩn trốn phía sau quán cà phê võng (không gắn biển hiệu) tại khu vực ngã tư thôn Hàm Cần. Khi cán bộ hỏi tên tuổi, địa chỉ, giấy tờ tùy thân, đối tượng quanh co, ấp úng. Tổ công tác đã tiến hành áp giải đối tượng về trụ sở Công an xã để đấu tranh, làm rõ.

Tại trụ sở Công an xã Hàm Thạnh, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng khai nhận tên là Trần Ngọc Phước. Phước cũng thừa nhận là thủ phạm đã thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp giật tài sản (chiếc xe môtô BKS 50MA-81…) vào lúc 3h ngày 25/9 tại phường Long Bình, TP Hồ Chí Minh.

Tại nơi Phước lẩn trốn, Công an còn phát hiện 1 xe môtô nhãn hiệu Honda Wave màu trắng. Trần Ngọc Phước khai đây là phương tiện đối tượng sử dụng để di chuyển trong quá trình tẩu thoát trước khi bị phát hiện, bắt giữ.