Khởi tố 28 bị can trong vụ làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường

Vụ 4, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 28 bị can để điều tra về tội “Giả mạo trong công tác” theo quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc làm sai lệch kết quả quan trắc xảy ra tại 10 phòng thí nghiệm (lab) thuộc 4 bộ, ngành.

Cụ thể gồm: Viện Khoa học công nghệ năng lượng và Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Khoa học an toàn và Vệ sinh lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch thuộc Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương; Trung tâm Kỹ thuật môi trường và an toàn hóa chất - Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Theo VKSND Tối cao, các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không bảo đảm đúng quy trình; “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Các hành vi này được xác định đã diễn ra trong thời gian dài.

Hiện VKSND Tối cao (Vụ 4) đang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.