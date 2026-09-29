Lý do tuyển Việt Nam thua Thái Lan

HLV Miguel Santos cho rằng Việt Nam không bị Thái Lan áp đảo, nhưng phản ứng quá chậm sau bàn thua đầu tiên.

Tỷ số 0-2 dễ tạo cảm giác Thái Lan thắng một trận khá thoải mái, nhưng HLV Miguel Santos, người từng là đồng nghiệp của Ruben Amorim (cựu thuyền trưởng MU), không nhìn trận đấu theo cách đó. Sau khi theo dõi trọn vẹn 90 phút, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng khác biệt nằm ở cách hai đội xử lý những thời điểm quan trọng hơn là sự chênh lệch rõ ràng về thế trận.

“Đây là trận đấu khá cân bằng. Tôi không thể nói Thái Lan vượt trội nhiều so với Việt Nam. Họ phòng ngự tốt hơn một chút, phản công tốt hơn một chút và tận dụng được những chi tiết đó”, ông Santos, cựu chiến lược gia đội nữ SC Braga (Bồ Đào Nha), chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo ông, bước ngoặt đến từ bàn mở tỷ số. Cú sút của cầu thủ Thái Lan đi mạnh nhưng hướng khá gần giữa khung thành, vì vậy HLV Santos cho rằng thủ môn Việt Nam vẫn có khả năng cản phá. Ông xem đây là sai sót cá nhân nhiều hơn vấn đề của cả hệ thống phòng ngự.

Bàn thua giúp Thái Lan chơi thoải mái hơn, trong khi Việt Nam lại mất khá nhiều thời gian trước khi thay đổi cách tiếp cận. Chính quãng thời gian sau bàn mở tỷ số là điều HLV Santos cho rằng đáng tiếc nhất.

Việt Nam phản ứng quá chậm

“Điều tôi không hiểu là Việt Nam thủng lưới ở giữa hiệp một nhưng sau đó lại chờ quá lâu để thay đổi. Từ khoảng phút 25 hoặc 30, họ đáng lẽ phải bắt đầu chơi như cách đã làm trong hiệp hai”, HLV Santos nhận xét.

Theo nhà cầm quân này, Việt Nam gần như để trôi khoảng 20 phút cuối hiệp một mà không tạo ra đủ sức ép. Đội vẫn duy trì khối phòng ngự tương đối thấp, pressing cao chưa đủ quyết liệt và số cầu thủ tham gia vào các tình huống tấn công cũng chưa nhiều.

Theo HLV Santos, Việt Nam tấn công trung lộ quá nhiều và chưa tận dụng tốt chiều rộng hai biên để kéo giãn hàng thủ Thái Lan.

HLV Santos cho rằng Việt Nam không nhất thiết phải chờ tới lúc thay người mới có thể thay đổi. Đội hoàn toàn có thể đẩy cao cường độ pressing, chọn thời điểm áp sát tốt hơn và đưa thêm người lên phía trước ngay sau khi bị dẫn.

Sang hiệp hai, cách chơi của Việt Nam được cải thiện rõ. Đội pressing cao tốt hơn, giữ bóng nhiều hơn và chủ động đưa quân số lên tấn công, nhưng khi đó trận đấu đã bước sang một trạng thái khác.

Thái Lan có lợi thế 1-0 nên không cần tiếp tục đẩy đội hình lên cao. Có thời điểm họ chỉ giữ một cầu thủ phía trên, trong khi 9 người còn lại cùng thủ môn tập trung quanh khu vực phòng ngự, khiến không gian trước vùng cấm trở nên rất chật.

Việt Nam vì thế có nhiều bóng hơn nhưng lại khó tạo cơ hội rõ ràng. Đội đã thay đổi cách chơi đúng hướng, chỉ có điều sự thay đổi đến khi Thái Lan đã có đủ điều kiện để lùi sâu và bảo vệ lợi thế.

Thiếu chiều rộng khi tấn công

HLV Santos cũng cho rằng Việt Nam tập trung quá nhiều vào trung lộ trong hiệp hai. Trước một khối phòng ngự thấp và đông người, việc liên tục đưa bóng vào khu vực giữa sân khiến các pha phối hợp dễ rơi vào nơi Thái Lan bố trí quân số dày nhất.

“Việt Nam nên tấn công nhiều hơn ở bên phải và bên trái để buộc Thái Lan phải dịch chuyển hệ thống phòng ngự. Khi đó, khoảng trống ở giữa mới có thể xuất hiện”, ông phân tích.

Theo HLV Santos, khi đối thủ phòng ngự thấp, đội tấn công cần kéo hàng thủ sang hai phía trước khi tìm đường đưa bóng trở lại trung lộ. Những pha đổi hướng liên tục có thể khiến cự ly phòng ngự bị kéo giãn và tạo khoảng trống cho các cầu thủ tuyến hai.

Việc thiếu Xuân Son khiến Việt Nam không có một điểm đến rõ ràng trong vùng cấm khi cần đẩy cao tìm bàn gỡ.

Việt Nam có những thời điểm đưa cả hai hậu vệ biên lên cao và tạo thế hơn người ở cánh, nhưng lại thiếu cầu thủ trong vùng cấm. HLV Santos từng nhận thấy vấn đề này ngay từ hiệp một, khi nhiều pha đưa bóng vào trong không có đủ điểm đến.

Theo ông, một quả tạt hiệu quả cần ít nhất ba cầu thủ chiếm các vị trí khác nhau trong vùng cấm, gồm cột gần, khu vực chấm phạt đền và cột xa, đồng thời nên có thêm một người đứng ngoài để đón bóng bật ra. Việt Nam chưa duy trì được cấu trúc như vậy đủ thường xuyên.

Việc Xuân Son vắng mặt càng khiến bài toán này khó hơn. Không còn một trung phong có khả năng đứng giữa hai trung vệ, giữ bóng và chiếm không gian trong vùng cấm, Việt Nam thiếu một điểm đến rõ ràng khi đưa bóng lên phía trước.

Càng về cuối, đội buộc phải dâng cao để tìm bàn gỡ và chấp nhận nhiều khoảng trống hơn phía sau. Thái Lan tận dụng đúng điều đó để ghi bàn thứ hai từ một pha phản công, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 2-0.

HLV Santos cho rằng bàn thua thứ hai là hệ quả của việc Việt Nam buộc phải mạo hiểm, trong khi bàn đầu tiên đến nhiều hơn từ sai sót cá nhân. Nhìn tổng thể, Việt Nam không thua vì bị Thái Lan dồn ép liên tục, mà vì phản ứng chậm sau bàn mở tỷ số và không tạo đủ khác biệt khi đã buộc đối thủ lùi sâu.

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