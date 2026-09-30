Tổng thống Kazakhstan: Chấm dứt ngay lập tức xung đột Ukraine là không thực tế

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 29/9 một lần nữa đã kêu gọi đóng băng các hoạt động thù địch tại Ukraine để tạo điều kiện chuyển sang giai đoạn đàm phán.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng Thủ tướng Đức Friedrich Merz ở Berlin, ông Tokayev cho rằng việc chấm dứt ngay lập tức cuộc giao tranh có thể là điều không thực tế trong bối cảnh hiện nay.

Tổng thống Kazakhstan nhấn mạnh rằng Astana luôn tuân thủ các quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói – và bản thân tôi cũng từng tuyên bố – rằng chúng tôi dành sự trân trọng sâu sắc đối với người dân Ukraine, cũng như lịch sử, văn hóa, truyền thống và tất nhiên là cả ngôn ngữ của họ. Do đó, tôi không đề cập đến việc chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến. Tôi hiểu rằng trong hoàn cảnh hiện tại, điều đó có lẽ là không thực tế", ông Tokayev nói.

"Tôi đang nói về việc đóng băng các hoạt động thù địch trên lãnh thổ Ukraine để tạo điều kiện chuyển hướng sang tiến trình đàm phán ngoại giao hoặc bất kỳ hình thức đàm phán nào khác", nhà lãnh đạo Kazakhstan cho biết thêm.

Trước đó, trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 7 tại thành phố Omsk ở vùng Siberia, ông Tokayev đã từng đưa ra lời kêu gọi tương tự và cho rằng các bên nên quay trở lại các điều khoản của cuộc đàm phán năm 2022 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và Thủ tướng Đức Friedrich Merz ở Berlin, ngày 29/9/2026. Ảnh: DW

Trong các phát biểu tại Berlin ngày 29/9, nhà lãnh đạo Kazakhstan cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Putin vì đã thấu hiểu lập trường của mình, đồng thời mô tả ông Putin là "một nhà lãnh đạo kiệt xuất".

"Tôi có mối quan hệ rất tốt đẹp với Tổng thống Putin. Có thể nói, tôi coi ông ấy là một nhà lãnh đạo kiệt xuất", ông Tokayev cho biết.

Theo quan điểm của ông Tokayev, ông Putin là "nhân vật chính trị phù hợp nhất" đối với khu vực Trung Á (bao gồm cả Kazakhstan), cũng như đối với châu Âu và toàn thế giới.

"Tôi hiểu rất rõ về ông ấy; ông ấy sở hữu những phẩm chất thiết yếu của một nhà lãnh đạo quốc gia lớn, với sự am hiểu về lịch sử phức tạp cũng như các mục tiêu chiến lược mà đất nước này đang đối mặt", Tổng thống Tokayev nói.

Ông Tokayev cho biết Kazakhstan sẽ duy trì quan hệ hữu nghị với cả Moscow và Kiev, viện dẫn lý do về đường biên giới dài giáp Nga cũng như sự hiện diện của cộng đồng người gốc Nga đông đảo tại Kazakhstan.

"Đối với Nga, chúng ta không được quên rằng Kazakhstan và Nga có chung đường biên giới dài 7.597 km (4.750 dặm) – đường biên giới đất liền liền mạch dài nhất thế giới", ông Tokayev nói. "Đó chẳng phải là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy quan hệ hữu nghị với quốc gia này hay sao?"

Ông nhấn mạnh rằng "cần phải tính đến tất cả các khía cạnh này" và rằng Kazakhstan cần hòa bình cũng như sự ổn định để trở thành một quốc gia thành công.

"Kazakhstan cần hòa bình và ổn định. Nếu thiếu những điều này, chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia thành công", ông Tokayev nói. "Bất kể điều gì xảy ra trên lãnh thổ Ukraine, chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ rằng cả Nga và Ukraine đều là những người bạn tốt của chúng tôi".

Về phần mình, khi trả lời câu hỏi từ phóng viên đài DW, Thủ tướng Merz khẳng định rằng Berlin cùng các đối tác khác của Kiev "đứng về phía Ukraine một cách rõ ràng và dứt khoát".

Ông cho biết bản thân đang đàm phán với các nhà lãnh đạo thế giới về việc cung cấp hệ thống phòng không cho Kiev, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng nguồn cung năng lượng của Ukraine có thể được chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông.

Chủ đề chính trong chuyến thăm Đức kéo dài 2 ngày của Tổng thống Tokayev là việc phát triển quan hệ kinh tế. Kazakhstan là nhà cung cấp dầu lớn thứ 4 của Đức, chỉ sau Na Uy, Mỹ và Libya. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng gần gấp đôi trong 4 năm qua, đạt mức 8 tỷ Euro.

Minh Đức (Theo RBC Ukraine, Anadolu)