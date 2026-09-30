Bắt tạm giam nữ chủ hụi dùng thủ đoạn 'ôm dây' chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng tại Vĩnh Long

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Hồng Thủy (SN 1981, ngụ ấp Phước Tường, xã Quới An, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Võ Hồng Thủy bắt đầu làm chủ hụi từ năm 2000. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2020, Thủy đứng ra tổ chức cho nhiều người dân tham gia các "dây" hụi tháng và hụi nửa tháng. Quá trình điều hành, lợi dụng sự tin tưởng tuyệt đối của người chơi, Thủy đã dùng thủ đoạn gian dối, tự ý lấy tên của chính các hụi viên để gom số tiền mà họ đã đóng vào các "dây" hụi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Võ Hồng Thủy (Ảnh: CACC)

Đến tháng 4/2020, do mất khả năng thanh toán, Thủy không thể chi trả tiền hụi. Bức xúc trước hành vi này, các hụi viên đã đồng loạt làm đơn trình báo gửi đến cơ quan chức năng.

Trên cơ sở các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xác định bằng thủ đoạn gian dối trên, Võ Hồng Thủy đã chiếm đoạt của các hụi viên tổng số tiền là 665.250.000 đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.