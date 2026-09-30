Hà Nội: Cháy nhà hàng Bếp Hàng Xóm trên phố Tăng Bạt Hổ

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 30/9, một vụ cháy xảy ra tại nhà hàng Bếp Hàng Xóm, số 14 phố Tăng Bạt Hổ, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Theo ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát lớn tại khu vực tầng 3 của nhà hàng, kèm theo nhiều tiếng nổ.

Khói và lửa nhanh chóng bao trùm khu vực xảy ra cháy.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm đám cháy bùng phát, nhiều người đang có mặt trong nhà hàng đã nhanh chóng tự thoát ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Cảnh sát PCCC triển khai chữa cháy từ phía trước quán ăn, ngăn ngọn lửa lan rộng sang khu vực lân cận.

Các vòi phun nước được tập trung lên điểm cao làm mát và dập tắt các khu vực đang cháy.

Lực lượng chức năng tiếp cận khu vực ban công, kiểm tra và xử lý nguy cơ cháy lan bên trong công trình.

Đến khoảng 17h cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.