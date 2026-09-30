Hà Nội: Thí điểm hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại bệnh viện

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn số 4996/UND-NC về chủ trương triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Tại văn bản này, UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Việc thí điểm được thực hiện đối với trẻ em là công dân Việt Nam sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú tại Hà Nội, có giấy chứng sinh và thông tin liên quan đầy đủ, thống nhất theo quy định của pháp luật.

Việc đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn TP; không áp dụng thí điểm với trường hợp mang thai hộ hoặc trường hợp có yếu tố đặc thù cần xác minh, giải quyết theo quy định riêng.

Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa thống nhất hoặc có nội dung phức tạp, cán bộ tại điểm hỗ trợ chỉ hướng dẫn, phối hợp kiểm tra thông tin; không tự xử lý nội dung vượt thẩm quyền. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ phải nêu rõ nội dung cần bổ sung để hạn chế người dân phải đi lại nhiều lần do hướng dẫn chưa đầy đủ.

Theo công văn, người dân có thể đến điểm hỗ trợ của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP đặt tại bệnh viện, đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được hướng dẫn thao tác khi cần.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp giấy chứng sinh, liên thông dữ liệu giấy chứng sinh điện tử và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin y tế do bệnh viện tạo lập, cung cấp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ theo quy trình hiện hành, không thay cơ quan có thẩm quyền đăng ký và cấp giấy khai sinh.

UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo quy định; không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin, giấy tờ có thể khai thác hợp pháp trên hệ thống, trừ trường hợp cần bổ sung để bảo đảm điều kiện giải quyết hồ sơ.

Trường hợp triển khai thí điểm có sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Việc thí điểm không làm thay đổi thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của cơ quan đăng ký khai sinh.

Sau thời gian thí điểm, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá, báo cáo UBND TP trước ngày 31/12/2026.

Trên cơ sở đó, TP xem xét việc mở rộng phạm vi, cải tiến mô hình theo hướng tự động hóa, liên thông thủ tục và hoàn thiện cơ sở pháp lý.

Thời gian thí điểm được thực hiện trong thời hạn 3 tháng cuối năm 2026. Kết thúc thời gian thí điểm, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm, báo cáo UBND TP; báo cáo UBND TP để xem xét, quyết định việc mở rộng phạm vi triển khai, cải tiến mô hình theo hướng tự động hóa, liên thông thủ tục nhằm hạn chế việc người dân phải khai báo thông tin nhiều lần.

Đồng thời, tham mưu cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ sở pháp lý, trong đó xem xét việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định, điều chỉnh thủ tục hành chính theo thẩm quyền và phù hợp với Luật Thủ đô số 02/2026/QH16./.