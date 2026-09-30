Hàng trôi nổi quảng cáo thảo mộc Tây Bắc để 'đẩy' doanh thu bán hàng

Ngày 30/9, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Bá Mạnh về tội “Lừa dối khách hàng”.

Trước đó, hồi 10h ngày 3/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai và Công an phường Yên Bái kiểm tra địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh Ngô Bá Mạnh tại số 35 đường Nguyễn Văn Cừ, TDP Đồng Tâm 6, phường Yên Bái.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đọc Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Bá Mạnh. Ảnh: CACC.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Mạnh kinh doanh các mặt hàng thảo mộc, đồng thời bán hàng trực tuyến thông qua 4 tài khoản Facebook gồm “Dược liệu núi Tây Bắc”, “Nông sản tự nhiên Yên Bái”, “Dược liệu Bảo Yến” và “Rau Mương khô Tây Bắc”.

Tại thời điểm kiểm tra, Ngô Bá Mạnh không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc đối với các mặt hàng “Quả Trâu cổ khô”, “Dòi thân tím (Bọ mắm)” và “Rau mương khô”.

Quá trình xác minh cho thấy, Mạnh tự xây dựng nội dung, quay video quảng cáo, giới thiệu sai sự thật về nguồn gốc, xuất xứ và công dụng của các sản phẩm nhằm tạo niềm tin để khách hàng đặt mua.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật là các sản phẩm “Quả Trâu cổ khô”, “Dòi thân tím (Bọ mắm)” và “Rau mương khô”. Ảnh: CACC.

Mặc dù không được đào tạo, không có bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến y, dược, Mạnh vẫn quảng cáo các sản phẩm trên có nguồn gốc Tây Bắc và giới thiệu nhiều công dụng hỗ trợ sức khỏe không đúng thực tế.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 4/2025 đến tháng 8/2026, Mạnh đã nhập 6.211,7kg Quả Trâu cổ khô, 1.810kg Dòi thân tím và 820kg Rau mương khô từ nhiều nguồn trôi nổi để bán kiếm lời.

Mạnh đã bán hàng cho hơn 4.800 khách hàng, với tổng doanh thu 1,446 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 178 triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Bá Mạnh về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Cùng ngày, Viện KSND tỉnh Lào Cai đã phê chuẩn các quyết định trên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.