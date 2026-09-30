Nguyễn Thị Tâm vượt qua nhà vô địch thế giới, giành quyền vào chung kết Boxing

Nguyễn Thị Tâm đã có chiến thắng thuyết phục

Trước khi bước vào bán kết, Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh đều đã chắc chắn giành ít nhất HCĐ cho Boxing Việt Nam sau những chiến thắng thuyết phục ở tứ kết. Trong đó, Tâm thắng Bak Chorong (Hàn Quốc) 5-0, nối dài mạch thi đấu ấn tượng tại ASIAD 20.

Thử thách tại bán kết của Nguyễn Thị Tâm lớn hơn rất nhiều khi đối thủ là Alua Balkibekova, một trong những tay đấm hàng đầu thế giới của Kazakhstan. Balkibekova hiện là đương kim vô địch thế giới hạng 51kg, sau khi giành HCV tại Giải vô địch thế giới do World Boxing tổ chức năm 2025.

Ngay từ hiệp đầu, trận đấu đã diễn ra quyết liệt. Nguyễn Thị Tâm chủ động tấn công, giữ khoảng cách khá tốt và phát huy những cú đấm trái. Trong khi đó, Balkibekova cho thấy đẳng cấp của nhà vô địch thế giới với tốc độ ra đòn nhanh và những tình huống phản công liên tiếp.

Sự cân bằng của hiệp đấu được thể hiện khá rõ trên bảng điểm. Bốn trong năm giám định chấm Tâm thắng 10-9, trong khi một giám định chấm Balkibekova thắng 10-9. Nhờ đó, võ sĩ Việt Nam tạo được lợi thế quan trọng sau hiệp đầu.

Sang hiệp 2, Balkibekova gia tăng sức ép nhằm tìm cách xoay chuyển thế trận. Tâm vẫn duy trì sự tập trung, tích cực di chuyển và lựa chọn thời điểm tung đòn. Đây tiếp tục là một hiệp đấu có sự khác biệt trong đánh giá của các giám định: bốn người chấm Tâm thắng 10-9, trong khi một người chấm phần thắng thuộc về võ sĩ Kazakhstan.

Nắm lợi thế sau hai hiệp, Nguyễn Thị Tâm bước vào hiệp cuối với sự tự tin và bản lĩnh của một võ sĩ dày dạn kinh nghiệm. Đại diện Việt Nam thi đấu chắc chắn, kiểm soát tốt thế trận và tiếp tục có những pha ra đòn hiệu quả.

Nếu hai hiệp đầu còn có những đánh giá khác nhau, hiệp 3 chứng kiến ưu thế rõ ràng của Nguyễn Thị Tâm khi cả năm giám định đều chấm cô thắng 10-9.

Kết thúc ba hiệp đấu, Nguyễn Thị Tâm được cả năm giám định xác định là người chiến thắng. Ba giám định chấm 30-27, hai giám định còn lại chấm 29-28, qua đó giúp võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 5-0 trước Alua Balkibekova.

Chiến thắng càng có ý nghĩa khi đối thủ của Tâm là một trong những võ sĩ mạnh nhất thế giới ở hạng cân này. Balkibekova chính là nhà vô địch hạng 51kg tại World Boxing Championships 2025, trong khi Nguyễn Thị Tâm từng giành HCB thế giới năm 2023 và là một trong những võ sĩ giàu kinh nghiệm nhất của Boxing nữ Việt Nam.

Với chiến thắng trước nhà vô địch thế giới, Nguyễn Thị Tâm không chỉ đổi màu tấm huy chương đã chắc chắn có được sau vòng tứ kết, mà còn giành quyền bước vào trận đấu cuối cùng tranh HCV ASIAD 20.

Đây cũng là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình trở lại của nữ võ sĩ Việt Nam. Thành tích tại ASIAD 20 là sự ghi nhận đáng kể đối với Tâm sau quá trình trở lại từ chấn thương.

Từ một tấm HCĐ đã được bảo đảm, Nguyễn Thị Tâm giờ đây đứng trước cơ hội chinh phục tấm HCV ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp. Quan trọng hơn, chiến thắng trước một đương kim vô địch thế giới cho thấy bản lĩnh và khả năng cạnh tranh của võ sĩ Việt Nam ở một trong những hạng cân có chất lượng chuyên môn cao của Boxing nữ châu Á.