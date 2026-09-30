Loạt truyện bị tung hô quá đà nhưng chất lượng thất vọng trên BookTok

The Selection của Kiera Cass. Loạt truyện từng gây sốt nhờ ý tưởng kết hợp giữa chương trình hẹn hò The Bachelor và kịch bản viễn tưởng của The Hunger Games: 35 cô gái tranh tài trên sóng truyền hình để giành lấy trái tim Hoàng tử Maxon và chiếc vương miện. Nhịp độ truyện chậm, phần nào gây ức chế khi các tình tiết kịch tính bị gói gọn trong những chương cuối. Trang blog Read by Tiffany cũng cho rằng bộ truyện này "nhảm nhí" và phần lớn đi theo mô-típ sáo rỗng.

The Spanish Love Deception của Elena Armas. Cuốn sách này tạo nên cơn sốt trên TikTok vì hội tụ hầu hết mô-típ lãng mạn ăn khách: từ oan gia thành người yêu, hẹn hò giả, tình huống buộc phải ở gần nhau cho đến chuyện tình chốn công sở. Nhân vật Catalina bị trang Buzzfeed đánh giá là gây khó chịu cho độc giả, đồng thời, cốt truyện thì mờ nhạt. Dù cho rằng tác giả có kĩ năng khi viết được cuốn truyện dài 400 trang với nhịp độ chậm, độc giả trên The Storygraph cho rằng cách kể chuyện không đủ thuyết phục.

Always and Forever, Lara Jean (To All the Boys I Loved Before #3) của Jenny Han. Đây là bộ truyện ăn khách và đã được chuyển thể trên Netflix. Trong khi chất lượng của 2 cuốn sách đầu, To All the Boys I've Loved Before và P.S. I Still Love You được đánh giá tích cực, thì nhà phê bình Cassie Brooks cho rằng cuốn số 3 Always and Forever có cốt truyện nhạt nhẽo, cách giải quyết vấn đề không phù hợp với tính cách nhân vật và tình tiết dường như được cố tình tạo ra chỉ để kéo dài loạt truyện thành bộ 3 tác phẩm.

Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow của Gabrielle Zevin. Cuốn sách này không chỉ là một hiện tượng trên BookTok mà còn trụ vững trong danh sách ăn khách của tờ New York Times hơn một năm. Trong khi cú ngoặt đầy bi kịch ở gần cuối truyện để lại ấn tượng sâu sắc cho độc giả, nhiều phần của cuốn sách vẫn thiếu điểm nhấn và dậm chân tại chỗ. Tác phẩm được ưa thích vì yếu tố lãng mạn, tương tác và “phản ứng hóa học” của cặp đôi chính, tuy nhiên, chưa đạt được như kỳ vọng.

Magnolia Parks của Jessa Hastings. Cuốn sách xuất hiện rộng rãi trên BookTok và thậm chí còn được so sánh với loạt phim Gossip Girl. Tuy nhiên, vòng lặp độc hại trong mối quan hệ của cặp đôi chính khiến người đọc mệt mỏi. Họ liên tục khẳng định rằng mình không thể đến với nhau, nhưng đêm nào cũng lên giường cùng nhau, trong khi vẫn cố tình hẹn hò với người khác để chọc tức đối phương. Đừng nhầm tưởng mối quan hệ độc hại này là sự lãng mạn. Ngoài ra, tình tiết ngoại tình với bạn thân tương đối dễ đoán.

Consider Me của Becka Mack. Nhà phê bình Cassie Brooks cho rằng đây không phải là cuốn sách kém. Tuy nhiên, khi so sánh với những tác phẩm xuất sắc cùng thể loại lãng mạn về khúc côn cầu (như loạt truyện Off-Campus), tác phẩm này chưa thực sự thuyết phục. Cuốn sách khai thác mô-típ kinh điển "chàng yêu nàng trước", nhưng sự thay đổi tính cách của nam chính có phần thái quá. Cốt truyện cũng thiếu chiều sâu: các tuyến phụ mờ nhạt, không có cao trào gay cấn hay những mâu thuẫn nền tảng thực sự.

Bridgeton của Julia Quinn. Nhiều người hâm mộ bộ phim chuyển thể trên Netflix đã tìm đến tác phẩm gốc. Trong khi bộ phim đã tạo ra kỳ vọng cao, thì loạt truyện bị cho là khá tẻ nhạt. Cassie cho rằng mỗi cuốn sách đều có chất lượng ổn khi đứng độc lập, nhưng chúng lại thiếu đi sự tương tác sống động giữa các anh chị em. Những màn đối đáp dí dỏm và các khoảnh khắc gia đình ấm áp xuất hiện rất ít trong nguyên tác, điều lại làm nên thành công và sức hút của phiên bản truyền hình.

A Court of Thorns and Roses của Sarah J.Mass. Loạt truyện này là một hiện tượng toàn cầu và góp phần làm nên trào lưu romantasy (lãng mạn kỳ ảo) trên BookTok. Tuy nhiên, theo Cassie, cuốn sách đầu tiên của loạt truyện thiếu đi các tuyến logic định hướng chính. Tờ Guardian cũng cho rằng cuốn tiểu thuyết đầu có nhịp độ khá chậm và nhà phê bình Hannah thậm chí muốn bỏ dở khi mới đọc đến trang 50. Tuy nhiên, các nội dung sau đó và cuốn truyện thứ hai A Court of Mist and Fury dần hay và hấp dẫn hơn hẳn.

We'll Always Have Summer (The Summer I Turned Pretty #3) của Jenny Han. Một lần nữa, tác phẩm của Jenny Han lại xuất hiện. Nhà phê bình Cassie rất thích tập 3 của loạt truyện The Summer I Turned Pretty, tuy nhiên, đã phải bỏ dở tập 3. Diễn biến tập 3 trái ngược hoàn toàn với quá trình phát triển tính cách của nhân vật ở tập hai và gây thất vọng cho độc giả. Cassie đã bỏ dở cuốn sách giữa chừng vì quá nản lòng và bực bội.

Binding 13 của Chloe Walsh. Cuốn sách này trở nên phổ biến nhờ thông tin về việc sắp được chuyển thể thành phim truyền hình. Tuy nhiên, trải nghiệm đọc phần nào gây thất vọng. Với độ dài hơn 600 trang, cuốn sách mang lại cảm giác lặp đi lặp lại đến mức lê thê. Mãi đến sau trang 400, cặp đôi chính mới có nụ hôn đầu. Việc quá chú trọng vào sự yếu đuối, mong manh của nữ chính, trong khi thiếu đi điểm sáng từ các nhân vật phụ đã khiến trải nghiệm đọc trở nên tẻ nhạt và đơn điệu.

Minh Hoa