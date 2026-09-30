Vì ghen tuông, Nguyễn Văn Nam lĩnh án 15 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mới đây đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1982, ngụ khóm Bình Long 2, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) 15 năm tù tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 1/2026, Nam làm thuê phụ bếp tại quán nhậu thuộc khóm Tây Khánh 2, phường Long Xuyên, còn vợ Nam là bà Hòa Anh làm thuê tại tiệm Gà rán Hàn Quốc gần cầu Hoàng Diệu thuộc phường Long Xuyên.

Bị cáo Nguyễn Văn Nam cúi đầu nhận tội trước tòa. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Trong thời gian này, do Nam ghen tuông, nghi ngờ bà Hòa Anh có tình cảm với người đàn ông khác nên phát sinh mâu thuẫn, thường xuyên cự cãi.

Khoảng 6h30 ngày 17/4, sau khi đi nhậu về nhà, Nam tiếp tục cự cãi với bà Hòa Anh do ghen tuông. Lúc này, bà Hòa Anh dùng tay đánh vào mặt Nam và nói sẽ ly hôn, sau đó chửi Nam, rồi đuổi Nam ra khỏi nhà.

Tức giận, Nam lấy cây kéo bằng kim loại (lưỡi kéo dài 14,5cm, mũi nhọn) đe dọa đâm bà Hòa Anh. Bà Hòa Anh tiếp tục chửi bới, thách thức, Nam đã dùng hai tay cầm kéo đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực, bụng, hông, chân, tay của nạn nhân.

Thấy vậy, cháu Nguyên (con ruột của Nam và bà Hòa Anh) chạy lại can ngăn nhưng bị Nam dùng chân đạp té ngã xuống gạch. Cháu Nguyên bỏ chạy ra ngoài kêu cứu hàng xóm, lúc này Nam vẫn tiếp tục cầm kéo đâm vào người bà Hòa Anh, đến khi bà Hòa Anh ngã gục xuống giường, chảy nhiều máu thì mới dừng lại.

Mọi người xung quanh nhanh chóng đưa bà Hòa Anh đến Bệnh viện đa khoa An Giang cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước khi vào Bệnh viện.

Sau khi gây án, Nam bỏ lại cây kéo tại hiện trường rồi ngồi tại chỗ. Khi lực lượng Công an phường Long Xuyên đến, Nam đã ra đầu thú. Ngày 20/4 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra về hành vi “Giết người”.