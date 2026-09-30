Chở người ngoại quốc nhập cảnh trái phép, hai tài xế vào tù

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Mạnh Tài (SN 1998), trú xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai và Hồ Văn Duy (SN 1998), trú phường Binh Minh, tỉnh Vĩnh Long về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 7/2025, Dương Mạnh Tài được một người đàn ông không rõ lai lịch dùng mạng xã hội thuê chở người Trung Quốc (không có giấy tờ hợp pháp) đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đi từ TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để kiếm việc.

Bên thuê đưa ra chi phí vận chuyển 26 triệu đồng/chuyến nên Tài đồng ý. Sau đó, Tài thuê Hồ Văn Duy cùng tham gia chở người, thống nhất chi phí 10 triệu đồng.

Từ ngày 2 đến 7/12/2025, hai tài xế này đã chở 10 người Trung Quốc không có giấy tờ hợp pháp ở lại Việt Nam trái phép.

Hai bị cáo Dương Mạnh Tài và Hồ Văn Duy tại tòa. Ảnh: Kim Long

Ở lần chở đầu, Tài và Duy chở 5 người Trung Quốc, khi đến khu vực trạm thu phí Diễn Châu (Nghệ An) thì 2 người ngoại quốc đến trình báo công an. Do đó, hai tài xế tiếp tục chở 3 người còn lại vào miền nam rồi nhận 26 triệu đồng tiền công.

5 ngày sau, cả hai tiếp tục chở 5 người ngoại quốc vào TP Hồ Chí Minh như thỏa thuận trước đó. Khi cả hai đi đến địa phận xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) thì bị Công an Nghệ An kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang.

Cơ quan điều tra xác định Dương Mạnh Tài và Hồ Văn Duy phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi 2 lần tổ chức cho 10 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cả hai khai nhận vì tiền công hấp dẫn nên đã đồng ý chở 10 người Trung Quốc đi từ Bắc vào Nam.

Hai bị cáo thể hiện sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi về hành vi của bản thân. Cả hai xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về làm lại cuộc đời.

Xét hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật, do đó tòa tuyên phạt Dương Mạnh Tài 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Hồ Văn Duy 5 năm tù về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.