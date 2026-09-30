Xét xử hai bị cáo tự chế, mua bán súng bắn chim

Đầu tháng 3/2026, do muốn có súng bắn chim, Tô Văn Trường đã liên hệ đặt mua súng của Hoàng Văn Công với số tiền đặt cọc 10 triệu đồng. Công đặt mua các linh kiện còn thiếu qua internet, tự lắp ráp hoàn chỉnh một khẩu súng nén hơi bắn đạn chì rồi bán cho Trường với giá 11,2 triệu đồng.

Sau khi nhận súng, Trường tiếp tục mua thêm khoảng 100 viên đạn chì trên mạng xã hội và nhiều lần mang súng ra khu vực bờ đê thôn Nội Tạ, xã Vĩnh Hòa để bắn chim.

Tang vật vụ án mua bán súng .

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hải Phòng kết luận khẩu súng nén hơi nói trên thuộc danh mục vũ khí quân dụng. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Công và Tô Văn Trường theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, trình bày mục đích sử dụng súng chủ yếu là săn bắn chim.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ của hành vi, các tình tiết liên quan và lời khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Văn Công và Tô Văn Trường mỗi người 3 năm tù về tội danh liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.