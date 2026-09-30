Bắc Ninh: Bắt 2 “cẩu tặc” manh động, chém người dân khi bị phát hiện

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 25/9, Vũ Ngọc Thương (sinh năm 1996), trú tại số nhà 66, đê Châu Xuyên, phường Bắc Giang, điều khiển xe mô tô rủ Trịnh Văn Cương (sinh năm 1992), trú tại thôn Mãn Triều, xã Mỹ Thái đi trộm chó.

Lực lượng Công an thành phố Bắc Ninh đưa các đối tượng đến dựng lại hiện trường vụ án trên đường Lê Lợi.

Đáng chú ý, khi đi Thương và Cương mang theo 1 con dao với mục đích sẽ đe dọa, hành hung, chống trả, tấn công nếu bị hại hoặc người khác cản trở, bắt giữ. Đồng thời mang theo dụng cụ để bắt trộm chó của người dân.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, tại tổ dân phố Thượng Phú, phường Đa Mai, hai đối tượng bắt trộm thành công một con chó nặng khoảng 15kg của một hộ dân. Sau khi cho chó vào bao tải, chúng quay lại địa bàn phường Bắc Giang để tìm cơ hội tiếp tục trộm cắp.

Khi đến ngã ba giao cắt giữa đường Lê Lợi với ngõ 809 đường Lê Lợi, hai đối tượng tiếp cận, định bắt trộm một con chó khác, chưa thực hiện được thì bị anh Phạm Trần Tuấn Ph. (sinh năm 2009), trú tại tổ dân phố Mỹ Độ, phường Đa Mai phát hiện. Thời điểm này, anh Ph đang điều khiển xe máy điện trên đường Lê Lợi theo hướng từ ngã ba Kế đi Bệnh viện Sản Nhi số 1. Thấy các đối tượng định bắt chó, anh Ph. truy hô thông báo tới người dân.

Bị phát hiện, hai đối tượng không bỏ chạy ngay mà quay lại dùng dao chém anh Ph gây thương tích rồi tẩu thoát. Anh Ph được người dân sơ cứu, sau đó đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 điều trị.

Việc mang theo dao khi thực hiện hành vi trộm cắp, quay lại tấn công người dân như trên cho thấy sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng. Hành vi này không chỉ xâm phạm tài sản mà còn gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người dân, gây mất an ninh, trật tự.

Được biết, Thương có 1 tiền sự về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong án phạt tù ngày 1/10/2023. Cương có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa chấp hành xong án phạt tù ngày 19/7/2026.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Bắc Ninh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét và làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đang tạm giữ Thương và Cương để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.