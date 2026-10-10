Cậu bé người dân tộc Nùng say tiếng sáo Mông

Bảo An đến với cây sáo khá tình cờ. Khi học lớp 4, em bắt đầu yêu thích những thanh âm mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Mông. Không qua đào tạo bài bản, em tự tìm hiểu cách thổi, đặt mua một cây sáo trên mạng rồi mày mò luyện tập. Chỗ nào chưa biết, em lại tìm người để hỏi. Từ những âm thanh ban đầu còn vụng về, niềm yêu thích dần trở thành đam mê. Bảo An chia sẻ: Em rất yêu thích tiếng sáo Mông, tiếng đàn môi. Những âm thanh ấy làm em cảm thấy thêm yêu bản sắc, những giá trị truyền thống của quê hương mình.

Nông Bảo An say mê với những âm thanh từ cây sáo Mông.

Nhận thấy Bảo An có năng khiếu và đặc biệt yêu nhạc cụ truyền thống, xã Bảo Lâm cùng thầy giáo Ma Văn Vĩnh, Trường Tiểu học và THCS Bảo Lâm đã hướng dẫn Bảo An đăng ký, xây dựng tiết mục tham gia Cuộc thi Văn nghệ trực tuyến tỉnh lần thứ II năm 2026.

Từ chỗ tự học, Bảo An có thêm người thầy đồng hành. Thầy Vĩnh giúp em hoàn thiện kỹ thuật, cách xử lý tiết mục và phong thái biểu diễn, đồng thời, trực tiếp tập luyện, biểu diễn cùng em. Sau nhiều tháng rèn luyện, cậu bé tự tin bước lên sân khấu và hoàn thành tốt phần thi.

Thầy giáo Ma Văn Vĩnh cho biết: Bảo An có khả năng tiếp thu rất nhanh. Nhiều kỹ thuật, từ cách thổi đến phong thái biểu diễn, chỉ cần hướng dẫn một, hai lần em đã có thể ghi nhớ và thực hiện. Điều khiến tôi ấn tượng là sự say mê và tinh thần tập luyện nghiêm túc của An.

Điều đáng quý ở Bảo An, em là người dân tộc Nùng nhưng lại dành tình yêu đặc biệt cho tiếng sáo Mông, tiếng đàn môi. Với em, những thanh âm ấy không chỉ hấp dẫn bởi sự độc đáo mà còn mở ra cơ hội tìm hiểu sâu hơn về bản sắc, truyền thống của quê hương.

Nông Bảo An tự tin biểu diễn trên sân khấu Cuộc thi Văn nghệ trực tuyến tỉnh lần thứ II năm 2026.

NSƯT Trần Đức Cảnh, Trưởng Ban giám khảo Cuộc thi Văn nghệ trực tuyến tỉnh lần thứ II năm 2026 cho biết: Bảo An thực sự xuất sắc. Ở độ tuổi còn nhỏ, em đã có thể làm chủ đàn môi và sáo Mông; kỹ thuật thổi, kiểm soát hơi, khẩu hình khá tốt, đồng thời, thể hiện được sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu. Ấn tượng hơn cả là thần thái biểu diễn, Bảo An không chỉ cầm nhạc cụ và trình diễn mà thực sự hòa mình vào âm nhạc, tạo được nguồn năng lượng tích cực. Một em nhỏ yêu thích và say mê nhạc cụ dân tộc như Bảo An là tín hiệu vui cho việc tiếp nối, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.

Từ một cây sáo tự mua và những ngày tự mày mò học cách thổi, Bảo An đã bước lên sân khấu bằng chính niềm say mê của mình. Câu chuyện của em cho thấy văn hóa có thể được đón nhận vượt qua ranh giới cộng đồng, khi một cậu bé người dân tộc Nùng rung động, say mê trước tiếng sáo Mông và học hỏi, góp phần làm những thanh âm truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Từ đó, những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ lại có thêm một nhịp nối để ngân vang.