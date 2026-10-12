Chương trình văn nghệ kỷ niệm 1 năm Ngày thành lập Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa
Tối 12-10, Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ cộng đồng nhân kỷ niệm 1 năm Ngày thành lập (13-10-2025 - 13-10-2026).
Trong khuôn khổ chương trình, người dân, du khách cùng các thiếu nhi được xem không gian triển lãm tranh do các thiếu nhi vẽ tại cuộc thi vẽ tranh “Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa - Ngôi nhà chung của tuổi thơ” được tổ chức trước đó. Đồng thời, các đội nghi thức, đội nghệ thuật, câu lạc bộ, thiếu nhi các lớp năng khiếu tại Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh đã mang đến cho người xem các tiết mục biểu diễn kèn, múa, biểu diễn võ thuật... hấp dẫn, thể hiện năng khiếu, kết quả rèn luyện trong thời gian học tập, sinh hoạt tại Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh.
Dịp này, Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh tặng quà tri ân đến các doanh nghiệp có nhiều đóng góp, hỗ trợ, đồng hành với đơn vị trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202610/chuong-trinh-van-nghe-ky-niem-1-nam-ngay-thanh-lap-cung-van-hoa-thieu-nhi-tinh-khanh-hoa-bbb3b07/