Chương trình văn nghệ kỷ niệm 1 năm Ngày thành lập Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa

Tối 12-10, Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ cộng đồng nhân kỷ niệm 1 năm Ngày thành lập (13-10-2025 - 13-10-2026).

Tiết mục biểu diễn của Đội Nghi thức Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh.

Ban Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh tặng thư cảm ơn và quà tri ân cho các doanh nghiệp đồng hành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt bánh kem mừng kỷ niệm 1 năm Ngày thành lập Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, người dân, du khách cùng các thiếu nhi được xem không gian triển lãm tranh do các thiếu nhi vẽ tại cuộc thi vẽ tranh “Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa - Ngôi nhà chung của tuổi thơ” được tổ chức trước đó. Đồng thời, các đội nghi thức, đội nghệ thuật, câu lạc bộ, thiếu nhi các lớp năng khiếu tại Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh đã mang đến cho người xem các tiết mục biểu diễn kèn, múa, biểu diễn võ thuật... hấp dẫn, thể hiện năng khiếu, kết quả rèn luyện trong thời gian học tập, sinh hoạt tại Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh.

Tiết mục biểu diễn của các học viên lớp aerobic.

Tiết mục biểu diễn của các học viên ballet.

Màn biểu diễn võ thuật của học viên lớp taekwondo.

Dịp này, Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh tặng quà tri ân đến các doanh nghiệp có nhiều đóng góp, hỗ trợ, đồng hành với đơn vị trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đông đảo phụ huynh, thiếu nhi và người dân đến xem chương trình.