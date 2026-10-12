Đảo ngọc Việt Nam được độc giả quốc tế yêu thích nhất châu Á

Vượt qua nhiều điểm đến biển đảo nổi tiếng

Phú Quốc (tỉnh An Giang) đứng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng những hòn đảo được yêu thích nhất châu Á do độc giả tạp chí du lịch Condé Nast Traveler bình chọn, với 95,26 điểm.

Kết quả này đưa đảo ngọc vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng trong khu vực như Boracay, Palawan (Philippines), Langkawi (Malaysia), Koh Samui, Phuket (Thái Lan) và Bali (Indonesia).

Phú Quốc sở hữu những bãi biển xanh màu ngọc bích. (Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch)

Sở hữu những bãi biển trải dài, bờ cát trắng và làn nước trong xanh, Phú Quốc có lợi thế về cảnh quan tự nhiên và hệ sinh thái biển phong phú. Đây cũng là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của hòn đảo đối với du khách tìm kiếm các kỳ nghỉ nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên.

Bên cạnh trải nghiệm tắm biển, du khách có thể lặn ngắm san hô, khám phá Vườn quốc gia Phú Quốc, tham quan các đảo nhỏ phía Nam, trải nghiệm cáp treo vượt biển hoặc tìm hiểu nghề nuôi cấy ngọc trai. Sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng và khám phá giúp điểm đến đáp ứng nhiều nhu cầu trải nghiệm khác nhau.

Mở rộng sức hút trên thị trường quốc tế

Cùng với lợi thế cảnh quan, những năm gần đây, Phú Quốc phát triển hệ thống cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Các lựa chọn từ nghỉ dưỡng ven biển, thưởng thức ẩm thực địa phương đến khám phá thiên nhiên góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách quốc tế.

Việc được độc giả Condé Nast Traveler bình chọn ở vị trí dẫn đầu châu Á là sự ghi nhận đáng chú ý đối với sức hấp dẫn của Phú Quốc.

Kết quả này cũng góp phần quảng bá hình ảnh đảo ngọc tới cộng đồng du lịch quốc tế, trong bối cảnh các điểm đến trong khu vực ngày càng cạnh tranh để thu hút khách.

Với cảnh quan biển đảo đặc sắc, hệ sinh thái đa dạng và các sản phẩm nghỉ dưỡng ngày càng phong phú, Phú Quốc đang tạo dựng vị thế riêng trên bản đồ du lịch châu Á.

Kết quả bình chọn tiếp tục mở ra cơ hội để điểm đến tăng cường nhận diện quốc tế, thu hút du khách và phát huy tiềm năng du lịch biển đảo Việt Nam.