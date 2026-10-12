Phát sốt với tọa độ 'săn' Milky Way cực chất cách Hà Nội 2 tiếng lái xe

Rời phố lên đồi chè ngắm dải Ngân Hà

Khi thành phố lên đèn, bầu trời đêm ở nhiều khu vực đô thị thường bị ánh sáng nhân tạo che lấp, khiến việc quan sát các vì sao trở nên khó khăn. Với những người yêu thiên văn và nhiếp ảnh, tìm đến những địa điểm có bầu trời tối, ít ô nhiễm ánh sáng để ngắm hoặc ghi lại hình ảnh dải Ngân Hà (Milky Way) đang trở thành một trải nghiệm đáng chú ý.

"Săn" Milky Way đang 'hot rần rần' với giới trẻ và người yêu thích nhiếp ảnh thiên văn. Ảnh: Duy Chris.

Tại Long Cốc (Phú Thọ), những đồi chè nối tiếp nhau không chỉ tạo nên khung cảnh quen thuộc lúc bình minh hay hoàng hôn mà còn mang đến một phông nền đặc biệt khi đêm xuống. Trên nền những quả đồi hình bát úp nhấp nhô, bầu trời đầy sao tạo nên khung cảnh khác biệt so với diện mạo xanh mướt thường thấy vào ban ngày.

Những đồi chè nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh thơ mộng tại Long Cốc. Ảnh: Duy Chris.

Ảnh: Duy Chris.

Theo anh Duy Chris, nhiếp ảnh gia tự do, một trong những lợi thế của Long Cốc là vị trí cách Hà Nội khoảng 100 km, tương đương khoảng hai giờ di chuyển bằng ô tô. Bên cạnh sự thuận tiện về khoảng cách, mức độ đô thị hóa chưa cao cũng giúp hạn chế tác động của ánh sáng nhân tạo đến việc quan sát bầu trời.

“Long Cốc trước đó là một địa phương có mức độ đô thị hoá thấp nên ảnh hưởng của ô nhiễm ánh sáng không cao, giúp dải ngân hà cũng như bầu trời sao hiện lên rõ ràng nhất, hoàn toàn có thể quan sát bằng mắt thường với những đêm trời quang mây”, anh Duy Chris chia sẻ.

Long Cốc phù hợp để săn Milky Way cho người yêu thích thiên văn. Video: Duy Chris.

Ảnh: Duy Chris.

Không giống những bức ảnh phong cảnh thông thường, chụp Milky Way đòi hỏi người thực hiện phải tính toán thời điểm, điều kiện thời tiết, vị trí quan sát và thiết bị phù hợp. Bầu trời cần đủ tối, ít mây và không bị ánh trăng gây ảnh hưởng quá lớn. Bởi vậy, một chuyến đi săn dải Ngân Hà không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như mong muốn.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của trải nghiệm này không chỉ nằm ở việc tạo ra một bức ảnh đẹp. Theo anh Duy Chris, Long Cốc còn thu hút những người trẻ tò mò về thiên văn, muốn tận mắt nhìn thấy bầu trời đầy sao thay vì chỉ quan sát qua hình ảnh trên mạng xã hội.

“Điều đặc biệt của Long Cốc là không chỉ thu hút các nhiếp ảnh gia, mà còn thu hút được rất nhiều các bạn trẻ tò mò hoặc đam mê thể loại nhiếp ảnh thiên văn, bầu trời sao. Cảm giác nằm giữa đồi chè, ngửa mặt lên là một bầu trời đầy sao lấp lánh thú vị hơn bao giờ hết”, anh nói.

Sự kết hợp giữa đồi chè và bầu trời sao khiến nhiều người say đắm. Ảnh: Duy Chris.

Với những người sống tại Hà Nội, nơi ánh sáng đô thị khiến việc quan sát bầu trời đêm bị hạn chế, chuyến đi đến Long Cốc còn là cơ hội để tạm rời nhịp sống quen thuộc, dành thời gian cho thiên nhiên.

Đến Long Cốc còn là cơ hội để tạm rời nhịp sống quen thuộc, dành thời gian cho thiên nhiên. Ảnh: Thu Ngân.

Chị Nguyễn Thị Nga, một du khách đến từ Bắc Ninh, cho biết bản thân yêu thích ngắm bầu trời sao và dải Ngân Hà. Tuy nhiên, ở thành phố, chị khó có thể tìm được không gian quan sát tương tự.

“Tôi rất thích ngắm bầu trời sao, dải thiên hà. Ở thành phố rất khó để ngắm được bầu trời đêm với nhiều sao như vậy. Long Cốc thật sự là một chỗ lý tưởng để ngắm và về trong ngày vì nó cũng gần”, chị Nga chia sẻ.

Nhiều người "bỏ" thành phố lên đồi chè để săn Milky Way. Ảnh: Thu Ngân.

Từ sức hút bầu trời đêm đến bài toán gìn giữ cảnh quan

Sự xuất hiện của những người săn Milky Way đang đem đến một cách tiếp cận khác với cảnh quan Long Cốc. Nếu trước đây, các hoạt động chụp ảnh thường tập trung vào đồi chè dưới ánh sáng ban ngày, thì nay, bầu trời đêm cũng trở thành đối tượng được quan tâm.

Ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ đánh giá việc du khách và các nhiếp ảnh gia tìm đến ngắm, chụp dải Ngân Hà là tín hiệu tích cực, mở ra thêm hướng trải nghiệm cho địa phương.

“Trước đây, đến Long Cốc thông thường là trải nghiệm bình minh trên đồi chè, trải nghiệm hoàng hôn trên đồi chè. Nay du khách có thể trải nghiệm săn Milky Way ban đêm. Như vậy là có hướng du lịch có thể mở từ ban ngày sang ban đêm”, ông Trung cho biết.

Khung cảnh thơ mộng tại đồi chè Long Cốc. Video: Duy Chris.

Theo Bí thư xã Long Cốc, địa phương đang định hướng để các đơn vị lữ hành nghiên cứu xây dựng những tour trải nghiệm về đêm, kết hợp ngắm sao với cắm trại, thưởng trà và giao lưu văn hóa cùng đồng bào Mường, Dao. Tuy nhiên, để những hoạt động này không ảnh hưởng đến cảnh quan và trải nghiệm quan sát bầu trời, việc tổ chức cần được tính toán phù hợp.

Bí thư xã Long Cốc cho biết địa phương định hướng nghiên cứu, bố trí các điểm ngắm sao, đồng thời hướng dẫn du khách về vị trí quan sát và cách sử dụng ánh sáng để hạn chế ảnh hưởng đến bầu trời đêm. Xã cũng mong muốn hoạt động này tạo thêm cơ hội để người dân tham gia cung cấp dịch vụ, giới thiệu sản phẩm chè và các sản phẩm mang đặc trưng văn hóa bản địa.

Địa phương đang định hướng để các đơn vị lữ hành nghiên cứu xây dựng những tour trải nghiệm về đêm, kết hợp ngắm sao với cắm trại. Ảnh: Duy Chris.

Khung cảnh ban đêm với khoảng không gian ít ánh sáng nhân tạo cơ hội để con người quan sát bầu trời trong trạng thái gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Thu Ngân.

“Trong quá trình phát triển du lịch, chúng tôi luôn đặt người dân làm trung tâm của tất cả các hoạt động du lịch. Người làm chè không chỉ có thu nhập từ bán chè tươi, bán chè xanh mà sẽ dần dần cũng trở thành những hướng dẫn viên du lịch bản địa”, ông Trung chia sẻ.

Dẫu vậy, sức hút của Long Cốc không chỉ nằm ở khả năng khai thác thành một sản phẩm du lịch mới. Giá trị của nơi đây còn đến từ cảnh quan đồi chè, khoảng không gian ít ánh sáng nhân tạo và cơ hội để con người quan sát bầu trời trong trạng thái gần gũi với thiên nhiên hơn.