BTS gây thất vọng

Thông báo mới liên quan đến tour diễn ARIRANG của BTS đang trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Thay vì nhận được sự hào hứng như kỳ vọng, sản phẩm phát hành đặc biệt này lại khiến nhiều người hâm mộ không khỏi thất vọng, thậm chí bày tỏ sự tức giận vì cho rằng những gì họ nhận được chưa tương xứng với số tiền phải bỏ ra.

Hiện tại, BTS đang trong quá trình thực hiện các đêm diễn thuộc tour ARIRANG. Đây là một trong những hoạt động được cộng đồng người hâm mộ đặc biệt quan tâm, nhất là sau quãng thời gian các thành viên tập trung cho những dự án cá nhân và hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Mới đây, một thông báo về sản phẩm phát hành đặc biệt ghi lại những hình ảnh từ buổi biểu diễn của BTS tại London bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng ARMY.

Điều khiến người hâm mộ không hài lòng trước tiên là hình thức phát hành kỹ thuật số và nội dung được cung cấp. Theo những phản hồi được Koreaboo ghi nhận, nhiều người bày tỏ sự khó hiểu khi sản phẩm chỉ bao gồm một nửa chương trình biểu diễn, thay vì ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu.

Bên cạnh đó, việc thiếu vắng các nội dung vật lý đi kèm cũng trở thành điểm gây tranh cãi. Một số người hâm mộ cho rằng những sản phẩm ghi hình concert trước đây thường mang đến trải nghiệm phong phú hơn, trong khi lần phát hành này lại không đáp ứng được kỳ vọng về giá trị sưu tầm.

Đáng chú ý, cách phân bổ nội dung, đặc biệt là sự tập trung vào những khía cạnh solo, cũng khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi. Với nhiều ARMY, một sản phẩm ghi lại concert của BTS cần thể hiện được tinh thần tập thể và sự kết nối giữa cả bảy thành viên, thay vì khiến họ có cảm giác nội dung chưa thực sự cân bằng.

Tuy nhiên, vấn đề gây bức xúc lớn nhất có lẽ nằm ở mức giá. Nhiều người cho rằng chi phí bỏ ra quá cao so với lượng nội dung được cung cấp, nhất là khi sản phẩm chỉ phát hành dưới dạng kỹ thuật số và không bao gồm toàn bộ buổi biểu diễn.

Trên mạng xã hội, một số ý kiến thể hiện sự thất vọng bằng những lời lẽ gay gắt, cho rằng quyết định phát hành này khiến họ cảm thấy không được tôn trọng với tư cách người hâm mộ. Thậm chí, cụm từ đầy bức xúc "Out of their f*cking minds" (tạm dịch: "Họ mất trí rồi hay sao") cũng được nhắc đến trong làn sóng phản ứng.

Dù vậy, những tranh luận hiện chủ yếu xuất phát từ phản hồi của một bộ phận người hâm mộ trên mạng xã hội. Chưa thể xem đây là quan điểm đại diện cho toàn bộ cộng đồng ARMY.

Sự việc một lần nữa cho thấy kỳ vọng lớn của người hâm mộ đối với các sản phẩm gắn liền với BTS. Sau nhiều năm đồng hành cùng nhóm, ARMY không chỉ quan tâm đến âm nhạc hay những màn trình diễn trên sân khấu mà còn dành sự chú ý đặc biệt cho các sản phẩm lưu giữ hành trình hoạt động của bảy thành viên.

Vì thế, điều khiến nhiều người thất vọng không đơn thuần nằm ở hình thức phát hành kỹ thuật số, mà còn là cảm giác giá trị nhận được chưa tương xứng với kỳ vọng và chi phí bỏ ra. Thông báo vốn được kỳ vọng sẽ trở thành món quà đặc biệt dành cho người hâm mộ sau đêm diễn tại London, cuối cùng lại mở ra một cuộc tranh luận không mong muốn đối với BTS và đơn vị phát hành.