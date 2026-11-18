Tối 18/11 tại TPHCM, Erik tổ chức sự kiện giới thiệu EP thứ hai trong sự nghiệp gồm 4 ca khúc, mang tên Tình trạng: Tình tan. Trong đó, MV chủ đề 2 năm 1 không (2510) do Tiểu Vy làm nữ chính. Toàn bộ EP được ra mắt vào ngày 21/11. Đây cũng là sự kiện kỷ niệm 10 năm hoạt động của Erik kể từ hit Sau tất cả.

EP đánh dấu sự trở lại của Erik với dòng nhạc ballad sau 2 năm kể từ Dù cho tận thế (vẫn yêu em). 4 ca khúc được sắp xếp theo mạch cảm xúc của cuộc tình tan vỡ: Bình minh, Không ấy (thì mình yêu nhau, 2 năm 1 không (2510), hạ màn.

Tại sự kiện, Erik diễn live 4 ca khúc trong EP.

Erik cho biết dành 2 năm lắng nghe khán giả lẫn bản thân. Việc thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc giúp anh nhận ra nên tiếp tục phát huy sở trường Ballad vì đây là thể loại giúp anh thành công, được khán giả yêu thích. Sau 10 năm làm nghề, ballad là thể loại giúp anh “tìm lại được chính mình”.

Ở MV 2 năm 1 không (2510), hoa hậu Tiểu Vy lần thứ 3 đảm nhận vai nữ chính trong MV của ERIK sau Em không sai, chúng ta sai, Dù cho tận thế (vẫn yêu em).

Tiểu Vy song ca cùng Erik trong sự kiện.

Tại sự kiện, Tiểu Vy lần đầu song ca với Erik. Hoa hậu dí dỏm cho biết rất vui khi được góp mặt trong MV, nếu khán giả ủng hộ sẽ chính thức ra mắt như một ca sĩ. Ở lần hợp tác sau với Erik, cô sẽ không chỉ làm nữ chính mà còn góp giọng.

Erik tiết lộ phải thu âm 5 lần mới hoàn thành phần của mình, trong khi Tiểu Vy chỉ thu 1 lần là xong phần điệp khúc. Theo nam ca sĩ, cả hai “hợp vía” vì 2 MV Tiểu Vy tham gia đều đạt thành tích tốt. Anh mong sẽ có nhiều MV kế tiếp để Tiểu Vy tiếp tục tham gia.

Clip Tiểu Vy song ca cùng Erik, Hoà Minzy kêu gọi Quốc Trường tài trợ:

Có mặt ủng hộ đàn em, Hòa Minzy đùa rằng giờ mình và Đức Phúc không được Erik mời tham gia MV nữa vì “hết giá trị lợi dụng”. Nữ ca sĩ bất ngờ tiết lộ lý do Erik liên tục mời Tiểu Vy vì hoa hậu không lấy cát-sê trong cả 3 MV.

Trong phân cảnh tiệc sinh nhật, các đồng đội của Erik tại Sao nhập ngũ 2026 gồm Châu Bùi, Minh Trang, Quốc Trường và Tuấn Dương hội ngộ, tái hiện không khí doanh trại quân đội.

Trước đó, Erik vướng tranh cãi trên mạng xã hội khi tham gia Sao nhập ngũ vì tác phong chậm chạp, trễ giờ tập trung, ảnh hưởng tới tập thể, trang điểm đậm không phù hợp với môi trường quân đội.

Nhận câu hỏi về việc vẫn lồng ghép chương trình vào MV dù gặp những nhận xét tiêu cực, Erik cho biết trân trọng chương trình, muốn khắc họa hình ảnh người chiến sĩ. Anh đến với chương trình với tâm thế vô tư, muốn thể hiện con người thật - vốn yêu cái đẹp hay chăm chút ngoại hình. Trong môi trường quân ngũ khắc nghiệt, anh cần thời gian để thay đổi. Nam ca sĩ khẳng định những tập cuối chương trình cho thấy một Erik mộc mạc, trưởng thành không còn dùng kem chống nắng, máy nâng cơ…

Dàn chiến sĩ ‘Sao nhập ngũ 2026’ trong MV Erik. Ảnh: SNN

Liên quan đến kinh phí cho các dự án này, Hòa Minzy hài hước kêu gọi Quốc Trường tài trợ 10 tỷ đồng từ doanh nghiệp của anh cho đàn em. Đáp lại, Erik sẽ livestream bán hàng cho Quốc Trường. Nếu doanh số không đạt kỳ vọng, Hòa Minzy, Sam và Thúy Ngân cũng sẽ tham gia.

Ảnh, video: HM