Album gồm 12 bài hát, được sản xuất bởi Jacknife Lee, với sự tham gia sáng tác và cộng tác của Brian Eno, Martin Garrix, Daniel Lanois, cùng nhiều nghệ sĩ khác. Ca khúc khép lại album là Torn. Đây là bản song ca giữa Bono và cố nghệ sĩ Dolly Parton, được U2, Parton và Johnny McDaid đồng sáng tác. Dolly Parton thu âm ca khúc tại Nashville vào tháng 6/2026, được cho là bản thu cuối cùng của bà trước khi qua đời ngày 25/8 cùng năm.

Bài hát ban đầu kể về một người phụ nữ phải lựa chọn giữa hai người đàn ông. Sau đó, U2 và Johnny McDaid viết lại ca khúc, nói về những chia rẽ khiến người thân bất đồng, thậm chí anh em không còn nói chuyện với nhau. Theo Bono, câu chuyện này không chỉ xảy ra ở các gia đình Mỹ mà phản ánh những căng thẳng trong xã hội hiện nay.

Album Carnaval De Luz là âm nhạc kết hợp những thử nghiệm quen thuộc của U2 với cách viết ca khúc cô đọng hơn. Trong đó, Silencio gợi nhắc tinh thần surf-punk thời kỳ đầu, còn The greatest show on Earth và Glorify cho thấy một U2 vẫn sẵn sàng tìm kiếm những hướng đi mới.

U2 cũng sẽ trở lại sân khấu với tour Carnaval De Luz presents: The greatest show on Earth. Chuyến lưu diễn dự kiến khởi động tại Mexico City, ngày 23/2/2027, sau đó đến Stockholm vào ngày 26/4. Ban nhạc sẽ biểu diễn bốn đêm tại sân vận động Tottenham Hotspur ở London, trong tháng 6/2027.

Thành lập tại Dublin năm 1976, U2 đã phát hành 15 album phòng thu trước Carnaval De Luz, bán ra 175 triệu album và giành 22 giải Grammy. Ban nhạc được vinh danh tại Rock and Roll Hall of Fame năm 2005, đồng thời hai lần được đề cử Oscar cho "Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất", với The hands that built America trong Gangs of New York, năm 2003 và Ordinary love trong Mandela: Long walk to freedom, năm 2014.

Album phòng thu thứ 14 của ban nhạc, Songs of experience, phát hành tháng 12/2017 và ra mắt ở vị trí số 1 trên Billboard 200. Thành tích này đưa U2 trở thành ban nhạc duy nhất trong lịch sử đứng đầu bảng xếp hạng này trong bốn thập kỷ liên tiếp. Năm 2023, U2 ra mắt Songs of surrender là tuyển tập 40 ca khúc tiêu biểu được thu âm và phối lại đứng đầu các bảng xếp hạng album tại nhiều quốc gia, trong đó có Anh và Ai Len.