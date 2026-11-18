Tại buổi listening party và showcase giới thiệu EP thứ hai mang tên “Đệ Nhị Ca Tập” diễn ra ngày 18/11 tại TP.HCM, Erik khiến khán giả chú ý khi trực tiếp phô diễn khả năng thanh nhạc với màn lên nốt cao đầy nội lực. Nam ca sĩ thể hiện ca khúc hết mình đến mức cổ nổi gân, đỏ ửng, nhanh chóng trở thành khoảnh khắc được bàn luận tại sự kiện.

Sau gần 2 năm kể từ bản hit “Dù Cho Tận Thế”, Erik chính thức trở lại với dự án âm nhạc mới mang tên “Đệ Nhị Ca Tập” (The 2nd EP). Đây cũng là sản phẩm đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ.

Erik tại buổi showcase giới thiệu EP thứ hai mang tên “Đệ Nhị Ca Tập” ở TP.HCM.

Trong buổi gặp gỡ truyền thông, đồng nghiệp và người hâm mộ, Erik có dịp giới thiệu các ca khúc mới trong EP trước khi phát hành rộng rãi. Đáng chú ý, màn phô diễn giọng hát của nam ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Khi thực hiện những nốt cao, Erik thể hiện rõ sự tập trung và dùng nhiều nội lực, khiến phần cổ nổi gân, đỏ lên sau màn trình diễn.

Erik bắn high note nổi gân cổ.

Khoảnh khắc này phần nào cho thấy sự đầu tư của Erik cho những màn trình diễn trực tiếp, đặc biệt khi anh vốn được biết đến với thế mạnh giọng hát giàu cảm xúc và những đoạn cao trào trong các bản ballad.

“Đệ Nhị Ca Tập” tiếp tục khai thác dòng nhạc ballad sở trường của Erik, với chủ đề xoay quanh những chuyện tình tan vỡ và cảm xúc sau chia tay. Dự án gây chú ý ngay từ những hình ảnh giới thiệu với tạo hình cổ trang bí ẩn, mang màu sắc buồn và có phần khác biệt so với các sản phẩm trước đây của nam ca sĩ.

Trước thềm showcase, Erik cũng đã tung Highlight Medley để hé lộ một phần giai điệu của các ca khúc mới, khiến người hâm mộ tò mò về màn trở lại lần này.

Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết với Erik như HIEUTHUHAI, RHYDER, Negav, Gia đình Hoa Dâm Bụt và đồng nghiệp showbiz Việt. Sự xuất hiện của dàn khách mời khiến không khí buổi listening party thêm sôi động, đồng thời cho thấy sự ủng hộ dành cho cột mốc đặc biệt trong hành trình âm nhạc của nam ca sĩ.

Sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, Erik đang bước vào một chặng đường mới với EP thứ hai. Bên cạnh những ca khúc giàu cảm xúc, màn thể hiện giọng hát trực tiếp tại showcase cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày trở lại của giọng ca “Dù Cho Tận Thế”.