Mới đây, Lee Young Ae chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi tham dự lễ trao giải Melon Music Awards 2026 (MMA). Xuất hiện với vai trò người trao giải, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen nhờ diện mạo rạng rỡ và phong cách thời trang sang trọng.

Chia sẻ về trải nghiệm lần này, Lee Young Ae cho biết đã lâu cô mới có dịp đứng trên sân khấu của một lễ trao giải âm nhạc. Nữ diễn viên bày tỏ niềm vui khi được trao những chiếc cúp vinh danh các tác phẩm âm nhạc nổi bật trong năm. Cô cũng ấn tượng trước bầu không khí sôi động, tiếng reo hò và nguồn năng lượng nhiệt tình của khán giả tại sự kiện.

Trong loạt ảnh được đăng tải, mỹ nhân sinh năm 1971 diện chiếc váy dạ hội màu xanh đậm với thiết kế thanh lịch, tôn lên vóc dáng mảnh mai. Mái tóc dài uốn sóng nhẹ nhàng cùng lối trang điểm tinh tế càng làm nổi bật những đường nét thanh tú trên gương mặt.

Dù đã bước sang tuổi 55, Lee Young Ae vẫn giữ được làn da căng mịn, vẻ ngoài trẻ trung và phong thái cuốn hút. Nhiều khán giả nhận xét nữ diễn viên gần như không thay đổi nhiều so với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh. Đặc biệt, vóc dáng thon gọn và thần thái nền nã giúp cô không hề lép vế khi xuất hiện giữa dàn nghệ sĩ trẻ.

Một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất là bức ảnh Lee Young Ae chụp cùng các thành viên aespa. Đứng cạnh những thần tượng thuộc thế hệ mới như Karina, Winter, nữ diễn viên thoải mái nở nụ cười rạng rỡ. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp trưởng thành, sang trọng của Lee Young Ae và nét trẻ trung của các thành viên aespa tạo nên khung hình thu hút.

Ở tuổi 55, Lee Young Ae tiếp tục khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn và thần thái thanh lịch.

Lee Young Ae sinh năm 1971, là gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc. Cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả châu Á qua bộ phim truyền hình đình đám Nàng Dae Jang Geum, từng tạo nên sức ảnh hưởng lớn tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Về đời tư, năm 2009, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn hơn cô 20 tuổi. Cặp đôi có hai con sinh đôi, một trai và một gái. Sau khi lập gia đình, Lee Young Ae khá kín tiếng về cuộc sống cá nhân, dành nhiều thời gian cho công việc và chăm sóc các con.

Màn xuất hiện tại MMA lần này một lần nữa cho thấy sức hút bền bỉ của Lee Young Ae. Dù đứng cạnh những thần tượng trẻ tuổi, nữ diễn viên vẫn nổi bật nhờ nhan sắc thanh lịch và khí chất riêng khó trộn lẫn.