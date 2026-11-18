Theo The Mirror, Lauren Sánchez, vợ tỷ phú Jeff Bezos, được cho là nhân vật có ảnh hưởng đáng kể trong quá trình lựa chọn diễn viên đảm nhận vai James Bond mới. Cựu người dẫn chương trình truyền hình đã tích cực ủng hộ Robert Pattinson, góp phần giúp tài tử người Anh vượt qua nhiều ứng viên sáng giá để kế nhiệm Daniel Craig.

Lauren Sánchez vốn yêu thích Robert Pattinson từ nhiều năm trước. Bà cũng có quan hệ thân thiết với nam diễn viên và bạn đời của anh, Suki Waterhouse. Cặp đôi từng tham dự tiệc đính hôn của Jeff Bezos và Lauren tại Los Angeles vào tháng 12/2023.

Lauren Sánchez được cho là đã tích cực ủng hộ Robert Pattinson trong cuộc đua giành vai James Bond mới. Ảnh: GC.

Thời điểm đó, Pattinson chưa nằm trong nhóm ứng viên được đánh giá cao cho vai điệp viên 007. Tuy nhiên, sự ủng hộ của Lauren được cho là đã góp phần đưa nam diễn viên 40 tuổi trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu.

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng ban đầu Pattinson không phải cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Một số diễn viên khác dường như đã tiến xa hơn trong quá trình tuyển chọn, song tình thế bất ngờ thay đổi khi ngôi sao Twilight nhận được sự quan tâm ngày càng lớn.

"Việc Lauren tích cực ủng hộ Robert không phải bí mật trong một số nhóm người tại Hollywood. Jeff có thể là người sở hữu hàng tỷ USD, nhưng Lauren là người có tiếng nói đối với ông ấy", nguồn tin cho biết.

Bên cạnh sự ủng hộ của Lauren, vị thế của Jeff Bezos tại Amazon cũng khiến dư luận chú ý. Tập đoàn này hiện sở hữu MGM và nắm quyền kiểm soát sáng tạo đối với thương hiệu James Bond. Bản thân Lauren cũng xây dựng mạng lưới quan hệ rộng rãi với nhiều ngôi sao và nhân vật quyền lực trong ngành giải trí.

Jeff Bezos mới đây thừa nhận ông tham gia sâu vào quá trình lựa chọn James Bond mới. Ban đầu, ê-kíp có phần e ngại Pattinson vì nam diễn viên đã quá nổi tiếng. Tuy nhiên, màn thử vai của anh được đánh giá nổi bật so với các ứng viên còn lại.

Dù vậy, tỷ phú không đề cập vai trò của vợ trong quyết định tuyển chọn. Amazon MGM Studios cũng chưa xác nhận những thông tin liên quan đến sự tác động của Lauren Sánchez.

Ngày 16/11, Amazon MGM Studios chính thức công bố Robert Pattinson trở thành James Bond tiếp theo, đánh dấu giai đoạn mới của thương hiệu điện ảnh nổi tiếng sau khi Daniel Craig chia tay vai diễn vào năm 2021.

Robert Pattinson chính thức kế nhiệm Daniel Craig, trở thành điệp viên 007 tiếp theo trên màn ảnh rộng.

Bộ phim mới do Denis Villeneuve đạo diễn, Steven Knight phụ trách kịch bản, với Amy Pascal và David Heyman đảm nhận vai trò sản xuất. Dự án dự kiến khởi quay năm 2027 và ra mắt năm 2028, song lịch trình cụ thể chưa được công bố.

Pattinson từng nổi tiếng toàn cầu với loạt phim Twilight, trước khi ghi dấu ấn qua Good Time, The Lighthouse, Tenet và The Batman. Nam diễn viên cũng góp mặt trong Dune: Part Three, dự án đánh dấu lần hợp tác trước đó giữa anh và đạo diễn Denis Villeneuve.

Chia sẻ sau khi được công bố là James Bond mới, Pattinson gọi đây là cơ hội lớn trong sự nghiệp và cho biết việc đảm nhận nhân vật điệp viên 007 là giấc mơ trở thành hiện thực.