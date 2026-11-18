Theo số liệu ghi nhận từ Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), bộ phim "Ngày con còn mẹ" thu về hơn 24 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần (13-15/11), nâng tổng doanh thu lên gần 40 tỷ đồng nếu tính cả các suất chiếu sớm.

Thành tích này giúp bộ phim vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé, bỏ xa các tác phẩm còn lại trong bảng xếp hạng cuối tuần qua như: "Godzilla Minus zero (hơn 5,7 tỷ đồng), "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" (hơn 4,4 tỷ đồng), "Chị chị em em 3" (hơn 3,7 tỷ đồng), "Bò sữa bay" (hơn 2,6 tỷ đồng).

Dàn diễn viên trong phim "Ngày con còn mẹ"

Tính đến chiều 18/11, tác phẩm của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đạt tổng doanh thu hơn 47 tỷ đồng.

"Ngày con còn mẹ" do Vũ Ngọc Đãng viết kịch bản kiêm đạo diễn. Ở nam đạo diễn này, đạo diễn khai thác câu chuyện gia đình qua những xung đột và biến chuyển trong tình cảm giữa các thành viên.

Bộ phim cho thấy sự am hiểu của đạo diễn với thể loại tâm lý gia đình, khi đan xen những tình huống căng thẳng với các khoảnh khắc đời thường giàu tình cảm.

Nội dung phim xoay quanh Mây (Phương Anh Đào đóng), cô gái lớn lên với mặc cảm mình luôn đứng sau anh trai Pháo (Huy Anh đóng) trong tình cảm của mẹ.

Bà Tím (Hồng Đào đóng) vốn ít khi thể hiện tình yêu thương bằng lời nói, thường dành sự ưu tiên cho con trai, khiến khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng lớn. Mây phản ứng bằng sự giận dỗi, tranh cãi và những năm tháng giữ khoảng cách với mẹ.

Tuy nhiên, sự cố bất ngờ về sức khỏe của bà Tím trở thành bước ngoặt, buộc các thành viên trong gia đình phải đối diện với những rạn nứt đã tồn tại từ lâu. Qua quá trình chăm sóc mẹ, Mây có cơ hội hiểu thêm về những hy sinh, lựa chọn và tình cảm mà bà Tím dành cho các con, từ đó thay đổi cách nhìn về gia đình.

Tạo hình nhân vật của Hồng Đào và Phương Anh Đào trong phim.

Bên cạnh câu chuyện, điểm sáng của phim còn ở cách Hồng Đào và Phương Anh Đào tạo nên sự tương tác tự nhiên trong vai mẹ con.

Hồng Đào thể hiện nhân vật bà Tím với nhiều sắc thái, vừa có sự nghiêm khắc, đôi khi vụng về trong cách bày tỏ tình cảm, vừa chất chứa những hy sinh và nỗi niềm riêng. Trong khi đó, Phương Anh Đào khắc họa thuyết phục những giằng xé của người con trưởng thành, mang theo tổn thương, bất đồng nhưng vẫn dành cho mẹ sự quan tâm sâu kín.

Sự đối lập trong cách thể hiện của hai diễn viên góp phần làm rõ những khoảng cách và chuyển biến tình cảm giữa hai thế hệ. Từ đó, dẫn dắt những tình huống đời thường mang thêm chiều sâu cảm xúc, thay vì sa vào cách thể hiện bi lụy hay lên gân.

Theo diễn viên Đỗ An (từng đóng phim "Bạn gái tôi là sếp), "Ngày con còn mẹ" là một bộ phim tử tế và ấm áp. Phim không cố kể một câu chuyện quá lớn lao, mà chọn đi vào những góc khuất rất thật của tình cảm gia đình, nơi yêu thương luôn tồn tại nhưng không phải lúc nào cũng được trao đi và đón nhận đúng cách.

Nam diễn viên cho biết, chi tiết anh thích nhất ở phim là cách khai thác những tổn thương âm thầm được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

"Từ bà đến mẹ, từ mẹ đến con. Khi một người mẹ chưa từng được yêu thương theo cách mình cần, chưa biết cách "nhận" tình yêu thương từ chính mẹ mình, đôi khi cũng không biết phải "cho" con gái mình tình yêu thương như thế nào cho đúng.

Cứ thế, những thiếu hụt tình cảm, những định kiến và cả những cách yêu thương vụng về vô tình trở thành một thứ di sản được truyền lại qua nhiều thế hệ. Đây là một góc nhìn rất đời, đáng suy ngẫm", Đỗ An bình luận.

Diễn viên Đỗ An cho rằng, phim có thể không quá mới về cách kể chuyện, nhưng anh trân trọng sự chân thành trong cách bộ phim nhìn vào con người. "Không vội phán xét ai đúng, ai sai, mà để chúng ta hiểu rằng đằng sau một cách yêu thương chưa đúng đôi khi là cả một quá khứ chưa được chữa lành", diễn viên bày tỏ.

Dù có màn ra mắt thuận lợi, vị trí dẫn đầu của "Ngày con còn mẹ" đang chịu sức ép trong tuần này.

Theo nhận định của Box Office Vietnam, đối thủ đáng chú ý của bộ phim là "Trại giam hạnh phúc" ra rạp trong tuần này. Bên cạnh đó, phần phim mới của thương hiệu "The hunger games" cũng gia nhập đường đua, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý tại phòng vé.

Trailer phim "Ngày con còn mẹ".