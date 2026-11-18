Hơn ba tháng sau khi phát hành, THIS & THAT của Stray Kids đã quay trở lại nửa trên của bảng xếp hạng Billboard 200.

Mini album thứ mười của Stray Kids, THIS & THAT, đã tăng vọt 61 bậc để vươn lên vị trí số 79 trong tuần thứ 14 góp mặt trên Billboard 200 (bảng xếp hạng các album phổ biến nhất tại Hoa Kỳ). Trước đó, EP này từng ra mắt ở vị trí quán quân trên bảng xếp hạng vào tháng Tám.

THIS & THAT cũng leo trở lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Top Album Sales của Billboard, đồng nghĩa với việc đây là album bán chạy thứ tư trong tuần tại Hoa Kỳ, đồng thời duy trì vững chắc ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng World Albums.

Cuối cùng, Stray Kids đã vươn lên vị trí số 37 trên bảng xếp hạng Artist 100 của Billboard trong tuần này, tăng 15 bậc trong tổng số 156 tuần nhóm góp mặt trên bảng xếp hạng này.