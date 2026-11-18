Tại Listening Party ra mắt MV 2 năm 1 không (2510), ERIK có những chia sẻ đáng chú ý về hành trình âm nhạc 10 năm. Nam ca sĩ thừa nhận từng thử sức với nhiều màu sắc khác nhau nhưng không phải sản phẩm nào cũng được khán giả đón nhận, việc này khiến anh dễ mất động lực.

Khi được hỏi có muốn tiếp tục làm mới bản thân hay sẽ trung thành với thế mạnh ballad, ERIK cho biết anh ý thức được bản thân đã có nhiều thay đổi trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật. Đặc biệt, việc tham gia Anh Trai Say Hi cũng mở ra cơ hội để nam ca sĩ thử nghiệm những khía cạnh khác biệt.

Tuy nhiên, theo ERIK, những điều anh lựa chọn đôi khi không phải là màu sắc mà khán giả mong đợi. Nam ca sĩ nhận ra mỗi nghệ sĩ đều cần có sự kết nối với người nghe, bởi mục tiêu khi làm nghệ thuật của anh không chỉ là được thể hiện điều mình yêu thích mà còn muốn mang đến những ca khúc hay, được công chúng đón nhận.

ERIK thẳng thắn chia sẻ rằng có những thời điểm anh cảm thấy tụt mood sau khi phát hành sản phẩm không nhận được sự hưởng ứng như kỳ vọng. Anh cho biết: “Nếu mà em cứ làm theo những cái em yêu thích nhưng đôi khi khán giả không cần thì thực ra là sau những sản phẩm ấy, em bị tụt mood rất là nhiều”.

Sau những trải nghiệm đó, giọng ca Sau Tất Cả cho rằng việc trở về với ballad không đồng nghĩa với chuyện ngừng làm mới bản thân. Đây đơn giản là cách anh tìm lại màu sắc âm nhạc đã tạo nên dấu ấn riêng, từ đó tiếp tục phát triển và hoàn thiện hơn.

“Đến chặng hành trình 10 năm ấy thì em đã đi tìm lại được chính mình và em nghĩ rằng đây mới chính là ERIK. Từ hình ảnh này, từ sở trường của mình, em sẽ phát triển hơn và ngày càng hay hơn”, nam ca sĩ bày tỏ.

Chia sẻ này phần nào lý giải lựa chọn âm nhạc của ERIK trong EP Tình Trạng: Tình Tan. Dự án gồm 4 ca khúc: Bình minh (Intro), Không ấy (thì mình yêu nhau đi), 2 năm 1 không (2510) và Hạ màn, tiếp tục khai thác thế mạnh ballad gắn liền với tên tuổi nam ca sĩ.

Sau một thập kỷ hoạt động, ERIK dường như không còn đặt việc thay đổi màu sắc âm nhạc làm ưu tiên duy nhất. Thay vào đó, anh muốn phát triển từ thế mạnh vốn có, đồng thời hy vọng khán giả sẽ tiếp tục đồng hành và không cảm thấy nhàm chán với lựa chọn này.