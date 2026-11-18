Mới đây, Hoa hậu Đặng Gia Bena - nhà sáng lập và điều hành nhiều cuộc thi nhan sắc dành cho nữ doanh nhân đã trao quyết định bổ nhiệm Hoa hậu Nhân ái - Miss Asian 2026 Hoàng Thị Nụ trở thành Hoa hậu Đại sứ Nhân ái Quốc tế - Miss International Humanitarian Ambassador 2026.

Hoàng Thị Nụ đón nhận danh hiệu Hoa hậu Đại sứ Nhân ái Quốc tế 2026. Ảnh: BTC

Việc bổ nhiệm không chỉ ghi nhận những hoạt động thiện nguyện Hoàng Thị Nụ, mà còn đặt cô trước một trọng trách rộng hơn: kết nối các sáng kiến nhân đạo, hỗ trợ cộng đồng dễ bị tổn thương và lan tỏa tinh thần sẻ chia vượt qua ranh giới quốc gia.

Trước đó, Hoàng Thị Nụ đăng quang Hoa hậu Nhân ái tại cuộc thi Miss Asian 2026 trong đêm chung kết diễn ra ngày 31/10/2026 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Danh hiệu ghi nhận hình ảnh một phụ nữ gắn vẻ đẹp với hoạt động xã hội, thay vì chỉ hiện diện trong khuôn khổ sân khấu.

Hoàng Thị Nụ đăng quang Hoa hậu Nhân ái tại cuộc thi Miss Asian 2026. Ảnh: BTC

Ở cương vị mới, Hoàng Thị Nụ được kỳ vọng tiếp tục mở rộng mạng lưới thiện nguyện, thúc đẩy những chương trình có tính bền vững và đưa hình ảnh người phụ nữ Việt giàu lòng nhân ái đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Xem video: Hoàng Phương Anh đăng quang Miss Asian 2026. Nguồn video: BTC