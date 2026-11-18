Tối 18/11, trang fanpage chính thức của Miss Universe Vietnam bất ngờ đăng thông báo thu hồi danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 đối với người đẹp Nguyễn Quỳnh Anh.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 vào tối 2/10.

Trưởng ban tổ chức cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 cũng cho biết về vấn đề hợp tác giữa Quỳnh Anh và phía công ty sau đêm Chung kết: "Cách đây vài ngày, Nguyễn Quỳnh Anh thông báo với Ban Tổ chức và công ty về tình trạng sức khỏe tâm lý, cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị và chưa thể ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận ban đầu".

BTC thông báo thu hồi danh hiệu Hoa hậu MUV 2026 đối với Nguyễn Quỳnh Anh.

BTC nhấn mạnh rằng việc Quỳnh Anh vẫn tiếp tục nhận lời biểu diễn, tham dự các sự kiện khi chưa có sự thống nhất với công ty. "Ban Tổ chức ghi nhận việc Nguyễn Quỳnh Anh xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác, với thông tin ký kết hợp đồng độc quyền, nhưng chưa thông qua với BTC Miss Universe Vietnam cùng công ty".

Phía BTC đánh giá những sự việc đã xảy ra gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các cam kết và trách nhiệm trong quá trình đồng hành với danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026. Sau hơn 1 tháng liên tiếp gặp "sóng gió", BTC đã xem xét các sự việc và căn cứ vào những thỏa thuận có liên quan, chính thức đưa ra quyết định "thu hồi danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 của Nguyễn Quỳnh Anh, có hiệu lực từ ngày 18/11/2026".

Đáng chú ý, chỉ sau ít phút xuất hiện trên trang fanpage, bài đăng bất ngờ "bốc hơi", sau đó được đăng tải trở lại trên fanpage của công ty. Giải thích cho động thái này, ông Phạm Duy Khánh - Trưởng BTC cuộc thi - cho biết "trang Miss Universe Vietnam thuộc quyền quản lý của ông Valentine Trần. Còn cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 là thuộc về công ty". Về phía Nguyễn Quỳnh Anh, netizen nhanh chóng "soi" ra cô thay đổi hình ảnh đại diện trang cá nhân, đồng thời cho "bay màu" phần giới thiệu các danh hiệu đạt được từ Miss Universe Vietnam 2026.

Quỳnh Anh cập nhật lại trang cá nhân sau khi nhận thông báo từ BTC.