Tối 18/11, ban tổ chức (BTC) Miss Universe Vietnam 2026 đăng tải thông báo về việc tước vương miện Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh. Theo ban tổ chức, liên quan đến những sự việc phát sinh trong quá trình đồng hành cùng danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 của Nguyễn Quỳnh Anh, sau quá trình xem xét các vấn đề liên quan và căn cứ vào những thỏa thuận đã được xác lập, đơn vị chính thức quyết định thu hồi vương miện. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/11.

Sau thông báo của BTC Miss Universe Vietnam 2026, theo ghi nhận, trên trang cá nhân, Nguyễn Quỳnh Anh cũng đã gỡ bỏ danh hiệu này. Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của Nguyễn Quỳnh Anh cho biết ban tổ chức chưa làm việc hay trao đổi gì với hoa hậu về quyết định nói trên. Nguyễn Quỳnh Anh chỉ biết được thông báo này thông qua mạng xã hội.

Trước khi bị tước vương miện, Nguyễn Quỳnh Anh liên tục vướng lùm xùm. Giữa tháng 10, khi mạng xã hội lan truyền loạt tin nhắn được cho là xuất phát từ một nhóm chat riêng, có nội dung chê bai, bàn tán về một số nhân vật liên quan đến cuộc thi Miss Universe Vietnam. Dân mạng phát hiện tài khoản mạng xã hội của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh, Á hậu Trịnh Mỹ Anh xuất hiện trong nhóm chat này. Sau khi vụ việc gây tranh cãi, hai người đẹp lần lượt xin lỗi, tuy nhiên vẫn bị khán giả phản ứng mạnh.

Đến 25/10, ban tổ chức đăng tải thông báo về hình thức xử lý đối với Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh. Theo đó, cô không được tham gia các hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Bên cạnh đó, Nguyễn Quỳnh Anh sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành.

Theo ban tổ chức, sau đó, Nguyễn Quỳnh Anh vẫn xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác, với thông tin ký kết hợp đồng độc quyền, nhưng chưa thông qua với Miss Universe Vietnam. Điều này gây ảnh hưởng đến hình ảnh Miss Universe Vietnam và ban tổ chức. Trước những ồn ào xảy đến, Nguyễn Quỳnh Anh vẫn giữ động thái im lặng.

Nguyễn Quỳnh Anh sở hữu chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng lần lượt là 82-63-90 cm. Quỳnh Anh từng giành giải Á quân The Face Vietnam 2018, quán quân Siêu mẫu châu Á 2021. Cô cũng tham gia Miss Universe Vietnam 2024 và giành giải á hậu 1.

An Nhi