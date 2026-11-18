Jang Gyu Ri bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với nữ diễn viên kỳ cựu Bae Jong Ok khi chia sẻ về quá trình quay bộ phim kinh dị giật gân My Home, dự án điện ảnh đầu tay của cô.

Vào ngày 18/11, buổi chiếu dành cho báo giới và họp báo bộ phim My Home đã diễn ra tại CGV Yongsan I'Park Mall, quận Yongsan, Seoul. Đạo diễn Jung Yong Gi cùng các diễn viên Jang Gyu Ri, Bae Jong Ok và Kim Min Chul đã tham dự sự kiện.

Nhắc lại một phân cảnh hành động thực hiện cùng nhau, Jang Gyu Ri chia sẻ: "Tôi nhớ, phân cảnh hành động đóng cùng tiền bối, người hoàn toàn không sử dụng diễn viên đóng thế. Việc tiền bối Bae Jong Ok tự mình thực hiện mọi cảnh quay khiến tôi vô cùng kinh ngạc, và tôi tự nhủ rằng, mình cũng muốn trở thành một diễn viên như vậy".

Jang Gyu Ri nói thêm: "Đó là một phân cảnh hành động rất căng thẳng, nhưng người vất vả hơn lại chính là tôi. Tiền bối có thể lực tuyệt vời và khả năng vận động tốt hơn tôi nhiều. Tôi mong muốn có thể theo đuổi sự nghiệp diễn xuất lâu dài giống như tiền bối vậy".

Bae Jong Ok, người lần đầu thử sức với thể loại kinh dị sau 42 năm hoạt động nghệ thuật đã khiến cả khán phòng bật cười khi hỏi: "Trông tôi chẳng giống như đã từng đóng phim kinh dị rồi sao?". Bà giải thích thêm: "Bản thân tôi vốn không xem nổi phim kinh dị và cũng chưa từng có ý định tham gia thể loại này. Tôi chọn dự án này vì nó không chỉ đơn thuần là phim kinh dị, mà còn sở hữu một cốt truyện chặt chẽ, bắt nguồn từ thực tế".

My Home là bộ phim kinh dị giật gân lấy cảm hứng từ đời thực, xoay quanh Gyu Bin (Jang Gyu Ri), một sinh viên đại học chuyển đến sống tại một căn hộ cao cấp, với những điều kiện ưu đãi bất thường. Tại đây, cô bắt đầu cuộc sống cùng nữ chủ nhà thanh lịch Geum Rim (Bae Jong Ok), để rồi phải đối mặt với hàng loạt sự kiện kỳ quái. Phim sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp vào ngày 25/11.